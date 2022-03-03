На фронте ни разу не спал под крышей. Что пришлось испытать последнему Герою Советского Союза, жившему в Беларуси

Новости Беларуси. Последний Герой. 3 марта в возрасте 98 лет умер Иван Кустов. Соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке выразил Президент Беларуси. И как стало известно, прощание с Иваном Кустовым состоится 5 марта в Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где застала война и какими тропами ее прошел герой – вспоминает Полина Королева.

Свердловская область, село Манчаж. 22 июня 41 по деревне разлетелась страшная весть: началась война. К вечеру мужчины пошли в военкомат. Среди них – отец и двое братьев Ивана Кустова. Сам он тогда был непризывного возраста и продолжал работать в колхозе. Но дыхание войны ощутилось сразу. Об этом будущий Герой будет вспоминать всю жизнь. В село приехало много эвакуированных, в каждом доме жили те, кто бежал от ужасов боевой мясорубки.

Иван Кустов, Герой Советского Союза:

Мы даже ждали такого момента, чтобы отправиться на фронт. Потому что основная борьба была на фронте. Непосредственно был на переднем крае. В этих трудных условиях формировались качества стойкости, отваги и мужества.

В армию Иван Кустов был призван в 1942-м – в 18 лет. Шесть месяцев обучался военному делу, занимался по 10-12 часов в день. На фронте попал в полк стрелковой дивизии. Из воспоминаний: на передовую прибыл под вечер, когда солнце уже зашло и первый вопрос командира: ты меня видишь? Тогда он удивил еще нестреляного Кустова. Как оказалось, от недостатка витаминов солдаты страдали Куриной слепотой. Спасла шелковица, которая вскоре начала плодоносить. Из ягоды в котелках варили и пили сок. Не за горами был и первый бой. Он же чуть не стал для Ивана Кустова последним. При штурме он получил осколочное ранение в левую ногу, также был ранен в руку. Пуля пробила предплечье, но не задела сердце.

Иван Кустов:

Справа и слева люди падают, и становится страшно, что тебя это то же самое ожидает.

После первого боя до осени будущий Герой находился в госпитале. После выписки отправился на формирование штрафной роты, где воевал до декабря 1943-го. К тому времени Иван Кустов уже стал командиром. Пригодились и знания топографии. Ни разу он не отступал от заданного маршрута. Это вселяло уверенность и у сослуживцев. Они видели, что командир идет твердым шагом. В бой командир шел рядом, вместе с остальными. Хотя по уставу должен был держаться позади.

Иван Кустов:

Вместе с ними поднимался в атаку и был наказан командиром дивизии на 10 суток ареста за то, что я шел вместе со стрелковым подразделением в одной цепи. А это противоречило Полевому уставу 1942 года.

Тяжелый род войск – пехота. Но без нее невозможно. В январе 1945 года в Польше Кустов участвовал в Висло-Одерской операции. Задача была – прорвать оборону противника и захватить плацдарм на западном притоке реки. За два дня боев рота Ивана Ильича уничтожила 210 и захватила 25 гитлеровцев. В бою командир был тяжело ранен, больше в войне не участвовал. Великую победу встретил в госпитале.

Иван Кустов:

Командир полка прислал письмо в госпиталь и сообщил, что тебе присвоено звание Героя Советского Союза. За все время на фронте, как говорил сам Иван Кустов, ни разу не спал под крышей. Все – в поле или окопах. Не забывал он и про родное село. Ежемесячно отправлял матери тысячу рублей. Ведь с ней остались еще четверо детей. Как вспоминал герой Советского Союза, на фронте закалялся характер, формировались отвага и мужество. И все это десятилетия он передавал наследникам великой Победы вместе с правдой о войне. В последние годы Иван Кустов все реже бывал в обществе, близкие его берегли. Телеканал СТВ два года назад поздравлял ветерана с 9 мая (подробности здесь). Трогательная встреча с дистанцией в несколько этажей.