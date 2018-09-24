Прощание с Анатолием Капским пройдёт 24 сентября на «Борисов-Арене»

Новости Беларуси. 24 сентября пройдет прощание с Анатолием Капским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского
Новости Беларуси. 24 сентября пройдет прощание с Анатолием Капским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского
Яркой фигуры в Белорусском футболе не стало 22 сентября. У всех на слуху название его детища: клуб БАТЭ в числе лучших команд страны, выступает и в топовых международных турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Гражданская панихида состоится на «Борисов-Арене». Она тоже неслучайно появилась именно в этом городе, где тренируется лучший футбольный клуб Беларуси.
Анатолию Капскому было 52 года.
«БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах