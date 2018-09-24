Прямой эфир

Прощание с Анатолием Капским пройдёт 24 сентября на «Борисов-Арене»

24 сентября 2018 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 сентября пройдет прощание с Анатолием Капским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского

Прощание с Анатолием Капским пройдёт 24 сентября на «Борисов-Арене»-1

Яркой фигуры в Белорусском футболе не стало 22 сентября. У всех на слуху название его детища: клуб БАТЭ в числе лучших команд страны, выступает и в топовых международных турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Гражданская панихида состоится на «Борисов-Арене». Она тоже неслучайно появилась именно в этом городе, где тренируется лучший футбольный клуб Беларуси.

Прощание с Анатолием Капским пройдёт 24 сентября на «Борисов-Арене»-4

Анатолию Капскому было 52 года.

«БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах

# Некролог # общество # Анатолий Капский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября
24 сентября 2018 06:36

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября

Как обезопасить своего ребенка от интернет-зависимости и травли в сети? Опыт родителей и экспертов
23 сентября 2018 18:45

Как обезопасить своего ребенка от интернет-зависимости и травли в сети? Опыт родителей и экспертов

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город
23 сентября 2018 17:45

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город