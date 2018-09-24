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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября

24 сентября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Резкая смена погоды в Беларуси: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на 24 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О сложных условиях заранее предупредили спасатели и синоптики.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября-1

Со стороны Германии движется активный циклон

Он принесет с собой сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду и ливни. Штормовое предупреждение объявлено на два ближайших дня.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября-4

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Помимо сильных ливней и похолодания ожидается и ветер порывами до 27 м/с. Это практически 100 км/ч. Конечно, вот в эти ненастные дни лучше минимизировать нахождение на улице. Но если все-таки это необходимо, то нужно держаться вдали от строек, мостов, эстакад и линий электропередачи.

На этой неделе значительно похолодает. В некоторых районах ожидаются заморозки. В среду и четверг (26 и 27 сентября) температура воздуха будет всего от 1 до 7ºС.

# Погода в Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Фотофакт

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