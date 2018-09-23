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Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город

23 сентября 2018 17:45
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Новости Беларуси. 23 сентября 1943 года. В этот день началось освобождение Беларуси от немецких захватчиков,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первым свободным стал Комарин. Сегодня весь день в поселке большой праздник. Торжественный митинг, «Марш мира», выставочные площадки, концерты. Завершится праздник фейерверком.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-1

«Самое страшное – это радуга над Днепром. Не от дождя, а от взрывов. Смерть и радуга». «Кто переживёт Днепр, тот будет жить вечно». Каждое слово из воспоминаний участников тех сражений - прямо в сердце. В 43-ем правый берег реки был превращён вермахтом в мощную крепость.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-4

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Переправляться через такую реку, а Днепр здесь не узкий, было тяжело. Берег укреплён, пристреляны позиции. Акватория минировалась, поэтому надо было все эти условности обходить. Потом когда отвоевали – удержать было проблематично. Немцы не хотели признавать свое поражение, поэтому бросили танки, а противотанковой артиллерии не хватало, использовали гранаты.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-7

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-9

Трагическую историю своей малой родины Константин Мищенко слышал из уст очевидцев. Участники страшных боёв жили рядом, были соседями по улице. В его детстве 23 сентября главная площадь Комарина была полна орденоносных героев.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-12

Сегодня Ольга Копытько среди тех, кто принёс цветы к Вечному огню на братской могиле, единственный очевидец Битвы за Днепр.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-15

Ольга Копытько, ветеран Великой Отечественной войны:
Сильные, сильные бои. Потерь было очень много. Ну что я вспоминаю. Вспоминаю самую тяжесть, самое горе. Несчастье. Всё я это вспоминаю.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-18

Битва за Днепр одно из крупнейших сражений в мировой истории: с обеих сторон в ней приняло участие до 4 миллионов человек. Комарин лишь маленький, но такой важный для каждого белоруса эпизод той страшной бойни унёсшей по разным оценкам до миллиона жизней. 

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-21

Александр Добриян, СТВ:
Какой ад был здесь 75 лет назад мирному человеку представить практически невозможно. На этом небольшом пяточке, между деревнями Галки и Вялье, кровью вписали свои имена в историю бойцы Роты героев. Казалось бы, обычная стрелковая рота, укомплектованная 18-20 летними парнями. Успешно переправившись через Днепр, они с ходу захватили первую линию траншей противника. В  жесточайшем бою, фактически в окружении неприятеля, рота удерживала плацдарм на протяжении суток! В итоге 16 воинов подразделения были удостоены звания Героев Советского Союза – единственный случай за всю историю войны.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-24

Многие из героев той легендарной роты остались здесь же — на правобережье, в братских могилах Комарина и окрестных деревень.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-27

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-29

Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, по истине битва героев: ни до ни после неё ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления мужества и отваги.

Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город-32

Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 человек. А впереди были ещё долгие 300 дней боёв за Беларусь.

# Беларусь помнит # общество # Константин Мищенко # Ольга Копытько # Фотофакт

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