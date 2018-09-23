Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город

Новости Беларуси. 23 сентября 1943 года. В этот день началось освобождение Беларуси от немецких захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первым свободным стал Комарин. Сегодня весь день в поселке большой праздник. Торжественный митинг, «Марш мира», выставочные площадки, концерты. Завершится праздник фейерверком.

«Самое страшное – это радуга над Днепром. Не от дождя, а от взрывов. Смерть и радуга». «Кто переживёт Днепр, тот будет жить вечно». Каждое слово из воспоминаний участников тех сражений - прямо в сердце. В 43-ем правый берег реки был превращён вермахтом в мощную крепость.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Переправляться через такую реку, а Днепр здесь не узкий, было тяжело. Берег укреплён, пристреляны позиции. Акватория минировалась, поэтому надо было все эти условности обходить. Потом когда отвоевали – удержать было проблематично. Немцы не хотели признавать свое поражение, поэтому бросили танки, а противотанковой артиллерии не хватало, использовали гранаты.

Трагическую историю своей малой родины Константин Мищенко слышал из уст очевидцев. Участники страшных боёв жили рядом, были соседями по улице. В его детстве 23 сентября главная площадь Комарина была полна орденоносных героев.

Сегодня Ольга Копытько среди тех, кто принёс цветы к Вечному огню на братской могиле, единственный очевидец Битвы за Днепр.

Ольга Копытько, ветеран Великой Отечественной войны:

Сильные, сильные бои. Потерь было очень много. Ну что я вспоминаю. Вспоминаю самую тяжесть, самое горе. Несчастье. Всё я это вспоминаю.

Битва за Днепр одно из крупнейших сражений в мировой истории: с обеих сторон в ней приняло участие до 4 миллионов человек. Комарин лишь маленький, но такой важный для каждого белоруса эпизод той страшной бойни унёсшей по разным оценкам до миллиона жизней.

Александр Добриян, СТВ:

Какой ад был здесь 75 лет назад мирному человеку представить практически невозможно. На этом небольшом пяточке, между деревнями Галки и Вялье, кровью вписали свои имена в историю бойцы Роты героев. Казалось бы, обычная стрелковая рота, укомплектованная 18-20 летними парнями. Успешно переправившись через Днепр, они с ходу захватили первую линию траншей противника. В жесточайшем бою, фактически в окружении неприятеля, рота удерживала плацдарм на протяжении суток! В итоге 16 воинов подразделения были удостоены звания Героев Советского Союза – единственный случай за всю историю войны.

Многие из героев той легендарной роты остались здесь же — на правобережье, в братских могилах Комарина и окрестных деревень.

Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, по истине битва героев: ни до ни после неё ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления мужества и отваги.