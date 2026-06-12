33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд

В 2026 году здесь 110 выпускников. Из них – 33 медалиста и 21 стобалльник – это рекорд в городе на Немане. Причем 12 сертификатов с высшими баллами получили ученики одного учителя русского языка и литературы, которая к тому же является классным руководителем выпускников. Достижения 11-классников – это лучший подарок для гимназии как раз к знаковой дате – учебному заведению исполняется 35 лет со дня основания. Символично, что выпуск получился поистине звездным.

Марья Попелушко, выпускница Гимназии №1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно: Чувство предвкушения чего-то такого неизвестного. Где-то, возможно, немножко страх, потому что непонятно, что нас ждет впереди. Где-то, возможно, чуть-чуть грусть, потому что школа стала вторым домом. Дальше планирую поступать в город Минск в БГУ на факультет прикладной математики и информатики. Хочется остаться в своей стране, чтобы стать достойным гражданином, чтобы принести пользу и чтобы наши соотечественники могли нами гордиться.

Елена Адамович, директор Гимназии №1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:

Заканчивается этап детства, и они вступают во взрослую жизнь. И в этой взрослой жизни мы всегда им желаем делать самые смелые шаги, покорять самые амбициозные цели. И хочется сказать, что уже они достигли результатов, потому что многие из них являются студентами ведущих вузов Республики Беларусь на основании олимпиад, которые проводились региональными вузами.

Праздник продолжится на общегородских выпускных по всей стране. Для героев дня подготовлены яркие шоу-программы, приглашены популярные молодежные исполнители из Беларуси и России. Не обойдется без фейерверка и, конечно, традиционной встречи первого рассвета своей взрослой жизни.