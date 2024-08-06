Прорыв в белорусской офтальмологии – чем может похвастаться отечественная медицина?

Количество высокотехнологичных операций, проведенных на органах зрения в Беларуси в 2023-м, увеличилось наполовину по сравнению с предыдущим годом. Треть из них провели в республиканском офтальмологическом центре. Там же выполнили практически половину всех лазерных операций в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех кто помогает смотреть на мир без линз и очков – репортаж Глеба Прокофьева.

У Федора Головач проблемы со зрением с детства. В пятилетнем возрасте ему удалили врожденную катаракту. А в прошлом году выполнили высокотехнологичную операцию по устранению отслоения сетчатки глаза. Накануне медики провели еще один этап хирургического вмешательства. Уже завтра Федора выпишут домой и скоро он посмотрит на мир по-новому.

Федор Головач:

Хотел бы сказать большое спасибо всему персоналу и отделению микрохирургии, и лечащему врачу. Очень компетентные люди. Учитываю, что не многие делают подобного рода операции, я думаю, что все должно быть замечательно. В Беларуси увеличилось количество высокотехнологичных офтальмологических операций – подробности здесь.

Смотреть в оба белорусам помогает лазерная хирургия. Настоящим прорывом стало лечение органов зрения у недоношенных детей. У таких пациентов сосудистая сеть глаз не успевает сформироваться полностью. Поэтому на помощь приходят профильные специалисты.

Елена Герасименко, врач отделения лазерной микрохирургии глаза 10-ой городской клинической больницы:

Во всех областных центрах есть специалисты, есть оборудование, которое позволяет сделать операцию на базе центра. Но также, оборудование наше лазерное мобильно и при необходимости, если ребенок совершенно нетранспортабельный и родился в маленьком, небольшом учреждении далеко от областных центров, то специалист с чемоданчиком может приехать и сделать лазерную коагуляцию на месте.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Республиканский офтальмологический центр функционирует на базе 10-й городской клинической больницы. Чаще всего здесь оказывается медпомощь пациентам с катарактой, глаукомой и отслойкой сетчатки. Операции по удалению катаракты составляют более 50 % от всего числа офтальмологических операций.