Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум пройдёт в Ташкенте 26 и 27 августа

Мероприятие пройдет в Ташкенте в конце августа. Первый форум состоялся в Минске в 2023 году и был удачным. Подписано 15 контрактов на сумму порядка 100 миллионов рублей. У сотрудничества Беларуси с Узбекистаном огромные возможности – подчеркнула Наталья Кочанова, председатель Совета Республики. Страны активно развивают взаимовыгодное сотрудничество.

Основа тому – добрые отношения между лидерами стран. Второй форум пройдет в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан – развивать сотрудничество в разных направлениях и достигать новых высот в товарообороте. Форум – это площадка, которая позволяет более предметно познакомиться с возможностями друг друга, изучить работу предприятий и договориться о будущих проектах.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

И мы, в принципе, с нашими узбекскими коллегами уже предварительно определили, что такой формат надо сохранить. Поэтому согласовано то, что, как и в Минске, будет в первый день организована работа в шести основных секциях. Секции тоже сформированы. Мы постарались сформировать именно по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это будет, естественно, сотрудничество в сфере услуг. Для нас крайне важно и в дальнейшем развивать те вопросы и те договоренности, которые есть у нас и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, культуры, оздоровления и спорта. Конечно, большое внимание будет уделено, как и в Минске, развитию сотрудничества и в легкой промышленности, и в сфере машиностроения. Дополнительно у нас вводятся вопросы, связанные с повесткой зеленой экономики.

Работать форум будет два дня. В рамках мероприятия пройдет и выставка «Сделано в Беларуси».