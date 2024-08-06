День рождения белорусского книгопечатания! 507 лет назад Франциск Скорина издал «Псалтырь» в Праге

День рождения белорусского книгопечатания. Именно 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге «Псалтырь», с которого началась эра просвещения на восточнославянских землях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении столетий «Псалтырь» использовался для обучения грамоте и служил источником нравственного воспитания. Издание было доступным и понятным для простого человека и в свое время стало одним из самых популярных в мире. Сегодня в национальной библиотеке 10 факсимильных изданий Скорины. В оригинале представлены «Малая подорожная книжица» и «Книга святого Иова». Подержать в руках подлинные экземпляры, вряд ли удастся, но их электронные копии доступны для каждого читателя библиотеки.

Татьяна Корнилова, заведующая сектором научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси: В 1925 году 10 книг «Библии» были приобретены в фонд библиотеки. Эти все книги библейские, ветхозаветные, изданные в Праге Франциском Скориной.

Книжные раритеты хранятся в специальных футлярах из бескислотного картона. Это защита от внешних воздействий. На случай, если страницы начинают угасать, – есть отдел реставрации. Мастера стараются максимально сохранить первоначальный вид оригинала. Дело это затратное и кропотливое.

Диана Муратова, заведующая отделом реставрации и консервации библиотечных документов Национальной библиотеки Беларуси:

С книгами Франциска Скорины, которые в нашей библиотеке хранятся, мы проводим, в первую очередь, консервационные мероприятия – смягчение кожаных переплетов и очистка, сухая очистка, то есть обеспыливание – и наблюдаем за их состоянием. У нас хорошие для них организованы условия хранения. Наши документы – в каком они виде до нас дошли, если даже с утратами, они сейчас хранятся в хороших условиях. И именно реставрационных вмешательств не требуют.

Всего на стеллажах библиотечного хранилища более 95 тысяч экземпляров. Чтобы каждой книге было комфортно, в помещении поддерживают необходимый микроклимат. Температура воздуха +18 и влажность не более 60 %.