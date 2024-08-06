Почему Байден боится эскалации на Ближнем Востоке и как может обострится конфликт? Рассуждал Андрей Лазуткин

Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит мирные переговоры в секторе Газа. Об этом 6 августа заявил президент Палестины Махмуд Аббас. В военный конфликт с Израилем готовится вступить и Йемен. Движение «Ансар Аллах» заявило о подготовке масштабного ответного удара за убийства палестинских и ливанских полевых командиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также стало известно, что США начали переброску военных конвоев к границам Ирака и Саудовской Аравии. Иран при этом не хочет эскалации, но считает необходимым ответить Израилю за громкое убийство лидера палестинского движения. О том, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке – в рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология». Как менялась версия событий в Тегеране?

Андрей Лазуткин, политолог:

Важная деталь – как менялась версия событий, произошедших в Тегеране. Иран заявил, что лидера ХАМАС ликвидировали авиационной ракетой из воздушного пространства третьей страны. Это повод к объявлению войны, правда, третью страну прямо не назвали, оставляя поле для маневра. А затем The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что правительственный объект подорвали заложенной бомбой и месяц готовили операцию. Американский посыл – что это теракт, а не военное нападение. Таким образом перед руководством Ирана американцы несколько дней создавали ситуацию, когда можно было сохранить лицо. То есть, при желании Ирана, не объявлять масштабную войну в ответ на авиационный удар по правительственной резиденции, а ограничиться точечными мерами в ответ на теракт против иностранного гражданина. Видимо, США хотели именно такой вариант, поэтому они и предлагали свою версию событий. Параллельно появилась информация, что США еще и напрямую отговаривали Иран от военного ответа. Кроме того, последовала официальная реакция от Байдена, что Белый дом не был в курсе подготовки нападения.

Для сравнения, когда при Трампе ликвидировали иранского командира Сулеймани, а это был народный герой Ирана, а не лидер движения, пусть и дружественного, Трамп прямо взял на себя ответственность, и последствий американцы тогда не боялись. Более того, сегодня это часть избирательной кампании Трампа, он этим убийством гордится. А вот Байден и нынешняя администрация по каким-то соображениям не хотят эскалации на Ближнем Востоке. Почему в США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке? Что это за причины? В целом считается, что США не могут эффективно вести две военные кампании одновременно. Чтобы начать конфликт в Украине, они вышли из Афганистана. Когда нападали на Ирак, Афганистан отдали на откуп частным военным кампаниям, и перестали вести себя активно. То же самое и сейчас: ни военные, ни разведка не готовы в масштабному конфликту на Ближнем Востоке, они задействованы в Украине. Второй момент – на Ближнем Востоке сегодня максимально плохая конфигурация для такой войны. Еще до нападения ХАМАС на Израиль сложилась устойчивая связка между Ираном и Россией в плане поставок оружия и снятия санкций.

До этого России удалось заключить сделку по нефти с ОПЕК+, и сегодня это главный фактор, который позволяет продолжать СВО, по сути, неограниченное время. Кроме того, с помощью Китая произошла нормализация между Ираном и Саудовской Аравии, чего не было никогда за последние 50 лет. Сирия после гражданской войны восстановила контроль над территориями, что также усилило российское влияние в регионе и авторитет России в мусульманских странах. Как «грязная война» бьет по проамериканским и арабским государствам? На таком и без того неудачном фоне Израиль начал наземную операцию в секторе Газа и ведет ее уже 9 месяцев. По разным оценкам, убито порядка 40 тысяч арабов, в основном мирные жители. И такая «грязная война» каждый день бьет по проамериканским и нейтральным арабским государствам – Иордании, Бахрейну, ОАЭ, Ираку, Египту. Они не в восторге от событий, к ним идут беженцы. А на десятый месяц им еще и предлагают участие в большой войне на стороне Израиля. То есть с точки зрения американской разведки, война не получит региональной поддержки и не достигнет своих целей, если считать такой целью военное поражение Ирана. Кроме того, есть еще Турция, страна НАТО, которая открыто делает выпады против Израиля, и, как турки себя поведут, неизвестно. Кроме того, у такой войны будут внутренние американские последствия. Проблема номер один для Байдена – высокие цены на бензин. Из-за войны с Ираном они взлетят, потому что Иран сегодня активно поставляет нефть в Китай, это часть мирового рынка, несмотря на санкции. Кроме того, есть большой танкерный флот Ирана, который американцы могут начать блокировать и топить. То есть кроме высокой мировой цены, вырастет еще и мировая стоимость перевозки санкционной нефти, в том числе российской, потому что ее возят танкерами. И все это как раз к выборам ударит по избирателю в США, который заправляет машину.