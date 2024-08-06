В Беларуси увеличилось количество высокотехнологичных офтальмологических операций

Количество высокотехнологичных операций, проведенных на органах зрения в Беларуси в 2023-м, увеличилось наполовину, по сравнению с предыдущим годом. Треть из них провели в Республиканском офтальмологическом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там же выполнили практически половину всех лазерных операций в стране. Смотреть на мир без линз и очков только в 2023 году стали больше 44 тысяч пациентов после лазерной коррекции зрения. В Беларуси проводятся все современные хирургические операции, которые только возможны в офтальмологии. Причем высокие технологии внедряются и в областных клиниках, являющихся базой кафедр медуниверситетов. Диагностировать заболевания помогают анализ генома, робототехника и искусственный интеллект.

Виктория Красильникова, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси:

С помощью искусственного интеллекта у нас создано программное обеспечение, которое позволяет в автоматическом режиме определять размеры глазницы, размеры дистопии, когда неправильно расположено глазное яблоко относительно осей. Также он помогает нам в изготовлении индивидуальных имплантатов, которые используются для устранения посттравматических дефектов глазницы. И это все – наши разработки, которые востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом.

Татьяна Имшенецкая, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси:

Офтальмологическая помощь, конечно же, доступна. У нас не такая большая страна, поэтому все сложные случаи консультируются. Если это районный уровень, могут обратиться и в областные офтальмологические отделения, и в городские. И мы всегда открыты.