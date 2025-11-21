Прорыв белорусских медиков в лечении рака! Сергей Красный рассказал о новой методике – результаты уже есть

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой части особняком стоит отечественная медицина. Правильнее будет сказать, стояла особняком – в прошедшем времени. Потому как сейчас, по заверениям и главы НАН, и ведущего онколога страны Сергея Красного, ситуация изменилась. Наши врачи, совмещая практику и научную деятельность, делают то, чем стоит восхититься. Только послушайте.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор:

Речь идет о CAR-T-клеточной технологии. По сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы эти лимфоциты могли распознавать конкретные опухолевые клетки, их атаковать и уничтожать. Институт биоорганической химии разработал специальную генетическую конструкцию, искусственную, которая с помощью вируса внедряется в лимфоциты пациента, и лимфоциты начинают производить специальные рецепторы, распознавать опухолевые клетки.

Речь идет о лимфомах и лейкозах, запущенных и химиорезистентных. То есть когда пациент, по сути, уже умирает, ему осталось жить около двух месяцев. Это все производится вне организма. Лимфоциты размножается, и вот эта большая масса лимфоцитов, более 100 миллионов, вводится пациенту. Развивается мощнейшая иммунная реакция по типу цитокинового шторма. Лимфоциты атакуют опухолевые клетки, их уничтожают.

А теперь результаты. Мы имеем самый большой опыт в Восточной Европе. В соседних странах этой технологии либо нет вообще, либо она в зачаточном состоянии. Мы пролечили 85 пациентов. 60 % вылечены полностью, выздоровели. У остальных значительное продление жизни. А при таком заболевании, как миеломная болезнь, 100 % полного излечения.

Теперь по стоимости. В Западной Европе один курс стоит 500 тысяч евро. В Республике Беларусь – 55 тысяч долларов в эквиваленте. Естественно, для белорусов это бесплатно, но такая стоимость привлекает иностранцев. 52 человека пролечено, в основном это близлежащие страны, и это позволило нам заработать 2,5 миллиона долларов только на стоимости самой технологии.