Не все ограничения вредны! Узнали, какие диеты рекомендуют врачи

С точки зрения специалистов, правильная диета – это не отказ и не голод. Это полноценное, сбалансированное питание, которое дает организму все необходимое для жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Современная диетология говорит: здоровая потеря веса – это не программа и не временная мера, а образ жизни, где еда становится источником энергии, а не стресса.

Яна Котова, врач – гинеколог-эндокринолог:

Я приверженец сбалансированного рациона в период диеты. То есть диета с низкой калорийностью и с определенным составом тарелки, чем диеты с перекосами, например, сидеть на одном белке, при неадекватно работающей печени можно получить определенные проблемы, даже интоксикацию. Снижение калорийности – это когда из рациона исключаются продукты, которые способствуют отложению жировой ткани, то есть это то, что пропагандирует современная диетология.

Каждый год американские врачи публикуют топ лучших диет. В 2025-м на первом месте оказалась средиземноморская. Ее эффективность доказана десятками научных исследований. Она помогает не только поддерживать здоровый вес, но и защищает сердце, сосуды, снижает риск диабета. Это рацион, где есть все необходимое – рыба, овощи, цельнозерновые продукты и белое мясо.