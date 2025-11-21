В Беларуси завершается неделя предпринимательства – награждены 33 частника

Без труда и развития невозможно представить себе деятельность людей дела. За их плечами четверть ВВП страны, пятая часть объема промышленного производства и треть в розничном товарообороте. В Беларуси завершается неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнес-марафон проходит уже третий год подряд и объединяет все больше представителей частного сектора экономики. Во время Белорусской недели предпринимательства состоится около 80 мероприятий.

Сегодня он насчитывает более 300 тысяч субъектов. Как отмечают в Минэкономики, акцент людей бизнеса сместился на производство различной продукции, в том числе и импортозамещающей. Об успехах этих предприятий говорят и цифры – почти половина экспорта приходится именно на частный бизнес. В Беларуси стартовала неделя предпринимательства – что в программе Кроме того, развитие предпринимательства это и новые рабочие места. Только в 2025 году их создано более 100 тысяч. В рамках недели предпринимательства прошло около 130 различных мероприятий во всех регионах страны. Бизнесменам было что обсудить.

Виталий Савенков, индивидуальный предприниматель:

Когда ты работаешь самостоятельно, ты как-то немножко варишься в своей такой кухне, узком кругу, в своей сфере. И вот такие мероприятия позволяют более широко посмотреть на разные отрасли, как они развиваются, кто сегодня куда двигается вообще, как происходит в других отраслях, у нас же экономика взаимосвязана существенно.

Производство, сфера услуг, туризм, торговля. Традиционно в рамках недельного бизнес-марафона чествуют лучших представителей частного сектора. Обладателями почетной награды в 2025 году стали 33 предпринимателя. Всего было полтысячи претендентов. Белорусский бизнес не только делает успехи, но и разрушает стереотипы. Треть руководителей на предприятиях – женщины.

Елена Буткевич, индивидуальный предприниматель:

Есть такой стереотип, что мужчинам, может быть, как-то легче или какие-то волевые качества здесь могут проявиться, по всякому бывает. Поэтому мне особенно радостно, что в нашей номинации я единственная представительница прекрасного пола. Мне особенно за это приятно, и чувствую гордость.