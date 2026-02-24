Семь человек погибли при крушении самолёта в Индии

Семь человек погибли при крушении санитарного самолета на востоке Индии. Он направлялся в Дели. Через 20 минут после взлета связь с ним прервались и воздушное судно исчезло с радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели долго не могли найти место падания самолета. Пока о нем не сообщили местные жители, которые обнаружили обломки в труднодоступном районе. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту – это два пилота, двое медиков, пациент и двое его сопровождавших.

Самолет летел так низко, что мы очень боялись, что он разобьется прямо в деревне, но в итоге он разбился здесь. Мы нашли первый обломок где-то в километре отсюда. А потом мы были первыми, кто добрался до места падения. Мы тут же сообщили об этом в полицию.

Пока неизвестна причина крушения. По предварительной версии, в момент ЧП в этом районе была гроза, дул сильный ветер и шел проливной дождь.