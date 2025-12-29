Новости по тегу #Елена Чеснокова

Большинство тех, кто тянется к нам, – те, кто вырос в семье, где духовно-нравственные ценности являются ключевыми. Еще одна группа студентов, которые участвуют в волонтерской деятельности – те, кто приходят к любви через страдания. Есть те, кто приходят к нам, чтобы попробовать.
Фестиваль «Ладошка» – это в первую очередь фестиваль о любви, главная цель которого – помочь научиться любить, нести любовь в наш мир.
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