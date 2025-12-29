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Новости по тегу #Елена Чеснокова

Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя
29 декабря 2025 14:39

Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя

«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения
22 декабря 2025 16:26

«Пронизан атмосферой любви» – о фестивале «Ладошка» поговорили с руководителем волонтёрского объединения

«Оформлена в виде единого большого дома». Что можно найти на Международной книжной выставке-ярмарке?
18 февраля 2021 19:31

«Оформлена в виде единого большого дома». Что можно найти на Международной книжной выставке-ярмарке?