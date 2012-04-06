Промышленные предприятия, находящиеся в черте Минска, уменьшают вредное воздействие на атмосферу

Новости Беларуси, Минск. Промышленные предприятия, находящиеся в черте городжа, уменьшают вредное воздействие на атмосферу. Только заводу отопительного оборудования новая установка позволит на 800 тонн сократить выбросы. Аналогов этому инвестпроекту нет на постсоветском пространстве.

Новая экологическая установка, которая начала работу на радиаторном заводе, для металлургической промышленности просто уникальна. Выгода от инвестиционного проекта стоимостью более 20 миллиардов рублей очевидная. Новые мощности и новая прибыль – при старых затратах.

Игорь Омельченко, директор ОАО «Минский завод отопительного оборудования»:

Такого проекта нет на территории Республики Беларусь и даже на территории всего бывшего Советского Союза.

По мнению наших коллег, таких проектов, когда идет и очистка, и рекуперация, считанные единицы в Европе.

Парадоксально, что новая установка позволяет не только не загрязнять воздух, но его очищать. Выбросы производства чище чем, скажем, воздух на остановке общественного транспорта. Новая литейка выбрасывает на 800 тонн меньше вредной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Малиновский, главный инженер ОАО «Минский завод отопительного оборудования»:

Работа направлена только на улучшение труда работников завода и для жителей города.

С внедрением новой системы очистки снизилось количество выбросов неорганической пыли в 1000 раз и в 50 раз – выбросов ЦО.

Еще один уникальный проект – «установка по рекуперации тепла». По сути, это то же самое, что и безотходное производство. Лишнее тепло снова превращается в энергию. Это позволит заводу экономить больше 5 миллиардов рублей в год. Причем эти деньги будут направлять на создание новых мощностей.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Мингорисполкома:

В ближайшем будущем при успешной работе службы появится здесь мини-ТЭЦ, которая будет обеспечивать качественной электроэнергией завод. И тепловые выхлопы мини-ТЭЦ будут направляться на технологию.

Но самое главное – опыт Минского радиаторного может быть успешно использован на белорусских предприятиях с аналогичным производством.