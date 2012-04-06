Программа капитального ремонта жилья утверждена в каждом районе Минской области

Новости Беларуси. В Каждом районе Минской области утвердили программу капитального ремонта жилья. В Узденском районе ремонтные работы уже начались. В прошлом году здесь отремонтировали более полутора тысяч «квадратных метров» крыш, сделали тепловую реабилитацию многоквартирного дома, привели в порядок десяток подъездов.

В ближайшее время будет сформирован единый стиль фасадов застройки по центральной улице Советской и бульвара Дзержинского. Обустроят также детские площадки, пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Виктор Ботулев, директор РУП «Узденское ЖКХ»:

Дворовые территории обязательно, потому что на сегодняшний день парк машин у людей расширился и мест катастрофически не хватает. Поэтому будем рассматривать благоустройство. Будем устанавливать беседки. Также необходимо до конца оборудовать контейнерные площадки.