Юные художники из Дзержинского и Борисовского районов выразили пострадавшим от цунами японцам слова сострадания, надежды и веры

На выставке в Токио юные художники из Дзержинского и Борисовского районов представили свои работы. На живописных полотнах творческое осмысление последствий прошлогодней природной стихии, которая привела к аварии на атомной станции.

60 юных художников несколько месяцев подряд старательно писали картины. Через кисть молодые авторы стремились выразить японскому народу слова сострадания, надежды и веры. Выставка картин юных художников из Беларуси вызвали небывалый интерес у жителей Японии.

Познакомиться с работами могут и отечественные любители искусства. Фоторепродукции картин выставлены в Дзержинском городском музее, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Ольга Черненко, директор ГУ «Дзержинский историко-краеведческий музей»:

Отбирали работы голландские и познаньские искусствоведы. От Дзержинска было отобранот 27 работ, с Борисовской художественной школы – 18 работ. Они были отправлены в Токио.

Предполагается с этих работ отпечатать плакаты и открытки для того, чтобы, продавая их, на вырученные деньги помогать людям, которые пострадали в результате катастрофы на японской атомной элекстростанции «Фукусима-1».

Алена Сапожкова, ученица Дзержинской районной школы искусств:

Когда нам сказали, что мы будем рисовать на эту тему, я сразу загорелась, сразу начала делать эскизы, начала думать в этом направлении.

Виктор Поплавский, ученик Дзержинской районной школы искусств:

Мы тоже пережили это горе. Какое-то количество людей пострадало от этого.

Основная цель – призвать поддержать Японию вместе.

Александр Захаров, ученик Дзержинской районной школы искусств:

Это одна их моих лучших работ, которая получилась.