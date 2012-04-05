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Телеканал СТВ подписал меморандум о сотрудничестве с корейской телерадиокомпанией EBS

05 апреля 2012 13:40
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Медиарынок сближает континенты. Телеканал СТВ 5 апреля подписал меморандум о сотрудничестве с корейской телерадиокомпанией EBS. Это даст возможность зрителям Беларуси узнать больше о жизни азиатского региона, а им, в свою очередь, познакомиться с традициями и культурой нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Журналисты из Кореи две недели изучали Беларусь через объектив видеокамер. Цикл из четырех документальных фильмов о Синеокой покажут в эфире корейского вещания и телеканала СТВ. 

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
На сегодняшний день у нас работают корреспонденты и есть договоренности об обмене информации более чем с 10 телеканалами в разных странах мира. В Республике Корея у нас не было таких партнеров, и с сегодняшнего дня  мы сможем получать информацию из Республики Корея.
Мы планируем снять документальный фильм о том, как живут в Корее. И жители  Беларуси, не выходя из дома, смогут побывать в этой замечательной стране, которую называют Страной утренней свежести.

Квак Дак Хун, глава телекомпании EBS (Республика Корея):
Я увидел, что Беларусь – это чистая страна с хорошими традициями. Мы намерены сотрудничать в сфере культуры. Что касается конкретных телевизионных проектов, то у нас есть идея совместно производить познавательные фильмы для наших народов.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Южная Корея # Телеканал СТВ

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