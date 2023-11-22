«Проконсультироваться со специалистом». Кому противопоказан массаж?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: К вам люди приходят поправить здоровье. В каких случаях возможен массаж?

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Валерия Клевко, массажист:

Массаж – это не решение всех вопросов. Конечно же, прежде чем прийти на массаж, желательно проконсультироваться со специалистом, то есть врачом или даже массажистом, у которого есть медобразование.

Алеся Лакина:

То есть нельзя просто взять и записаться, что у меня болит спина, пойду я к массажисту?

Валерия Клевко:

Можно, так зачастую и делают, но не всегда это поможет. Нужно понимать, что массаж – это одна из составляющих комплекса лечения.

Алеся Лакина:

Не факт, что поможет. Навредить может?

Валерия Клевко:

Навредить, конечно, может, смотря какой вид массажа и что мы делаем. У человека бывает очень много противопоказаний – это миомы, кисты, при которых нельзя делать массаж.

Читайте также:

Умер в 33 года. Почему боль опасно списывать на психосоматику?

«Сравнима с переломом 20 костей». Почему женщины при родах способны выносить боль?

«Приводят к оперативному лечению». Чем опасны боли в спине?