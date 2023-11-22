«Приводят к оперативному лечению». Чем опасны боли в спине?

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что делать при болевых ощущениях в спине? Может, гимнастика, спорт, физические упражнения? Какие обследования нужно пройти?