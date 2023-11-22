«Приводят к оперативному лечению». Чем опасны боли в спине?

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что делать при болевых ощущениях в спине? Может, гимнастика, спорт, физические упражнения? Какие обследования нужно пройти?
Андрей Брезгунов, заведующий отделением общей врачебной практики 1-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Вопрос на самом деле очень широкий. Боль в спине – это понятие такое обывательское. Потому что если мы говорим про миофасциальный болевой синдром, то это одно заболевание. Если про вертеброгенную патологию, то это совсем другое. Для простоты я объяснюсь. Если вертеброгенная, то это, как правило, заболевание корешков или нервных окончаний. Если миофасциальный болевой синдром, то это заболевание мышц. Такая боль возникает, как правило, из-за физической перетренированности либо резких движений – поворотов, упражнений. Если про вертеброгенную патологию, то это серьезное заболевание, которое может сопровождаться от каких-то периодических обострениях болей, которые требуют противовоспалительного и физиолечения, до серьезных осложнений в виде грыж межпозвоночного диска, которые нередко приводят к оперативному лечению. Поэтому определенный постулат такой: терпеть боль нельзя, нужно идти к врачу и выяснять причину. Далее врач назначит своевременное лечение и, соответственно, с минимальными потерями для трудоспособности сможет вылечить эту боль.
«Сравнима с переломом 20 костей». Почему женщины при родах способны выносить боль – подробнее здесь.