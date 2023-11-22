Умер в 33 года. Почему боль опасно списывать на психосоматику?
Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Нам может показаться, что что-то болит? Может быть, на самом деле ничего не болит – психосоматика?
Андрей Брезгунов, заведующий отделением общей врачебной практики 1-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Психосоматика играет роль в формировании болевых каких-то ощущений. Человек может на фоне психосоматики ощущать какую-то мнимую боль, можно сказать, даже фантомную боль. Но это требует консультации специалиста, потому что может быть психосоматика, а может быть не психосоматика. Для этого мы идем, конечно же, к врачу.
Виктория Протас, кризисный психолог:
У меня такое мнение двоякое по поводу внушения, психосоматики. Сейчас очень модно это слово, чуть что – у вас психосоматика. Чуть что – в этом виноват психоз, психосоматика. У меня был клиент в терапии, у которого будущий супруг таким образом умер на скамейке в 33 года. Потому что он ходил до этого к врачам, они говорили: «У вас, наверное, психосоматика. У вас нет проблем». В итоге он умер в 33 года на улице.