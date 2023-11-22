«Сравнима с переломом 20 костей». Почему женщины при родах способны выносить боль?

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Проводили исследование, что мужчины, если бы рожали, они бы умерли от боли. Они невыносливые.
Андрей Брезгунов, заведующий отделением общей врачебной практики 1-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Нет, роды – это физиологический процесс. Если там уже какие-то есть патологические отклонения, тогда, конечно. Так роды проходят, как правило – есть болевой синдром, но он физиологический. То есть он разрешается в течение определенного короткого времени.
Алеся Лакина:
Какого короткого? Роды по-разному проходят.
Андрей Брезгунов:
Роды бывают по-разному.
Алеся Лакина:
Говорится, что она сравнима с переломом 20 костей.
Андрей Брезгунов:
До восьми часов, считается, что женщина должен родить. Если рожает более восьми часов, соответственно, уже тогда используют какие-то средства поддержки.
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