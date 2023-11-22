«Сравнима с переломом 20 костей». Почему женщины при родах способны выносить боль?

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Проводили исследование, что мужчины, если бы рожали, они бы умерли от боли. Они невыносливые.