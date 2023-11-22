Следственный комитет отбирает кандидатов для поступления в Академию МВД

Новости Беларуси. Как стать курсантом престижного учебного заведения и попасть в ряды востребованных специалистов? Следственный комитет осуществляет отбор кандидатов для поступления в Академию МВД с дальнейшим трудоустройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все нюансы разъяснили во время прямой телефонной линии.

Так, в Столбцах на вопросы ответил руководитель районного отдела Следственного комитета. Звонили в основном молодые люди, которые хотят связать свою жизнь с силовыми структурами. Будущим выпускникам и их родителям подробно объяснили план действий. Ведь для того, чтобы обучаться на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в последующем проходить службу в подразделениях Следственного комитета, необходимо пройти собеседование и получить рекомендационное письмо.

Валерий Журавский, начальник Столбцовского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

На следственно-экспертный факультет принимаются граждане Республики Беларусь, которые имеют среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование. Возраст поступления – от 17 до 25 лет. Надо обязательно пройти медкомиссию для годности к прохождению военной службы. Срок обучения составляет 4 года. Выпускникам присваивается квалификация «юрист», а затем и специальное звание «лейтенант юстиции».