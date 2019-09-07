Будет ли зима морозной? Подскажет рябина

9 сентября – День Пимена и Анфисы . В это время крестьяне выходили собирать рябину, рассказали в программе «Плюс-минус» . Большой урожай ягоды предвещал суровые морозы.

11 сентября – Иван Постный. Предки заметили: с этого времени обычно начинается «бабье лето». Гром гремит – осень будет тёплой. Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу.

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю

13 сентября – Куприянов день. По примете, если журавли курлычут и летят по небу неспешно – осень будет продолжительной и тёплой.