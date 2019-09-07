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Будет ли зима морозной? Подскажет рябина

07 сентября 2019 17:24
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9 сентября – День Пимена и Анфисы. В это время крестьяне выходили собирать рябину, рассказали в программе «Плюс-минус».  Большой урожай ягоды предвещал суровые морозы.

Будет ли зима морозной? Подскажет рябина -1

11 сентября – Иван Постный. Предки заметили: с этого времени обычно начинается «бабье лето». Гром гремит – осень будет тёплой. Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу.

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13 сентября – Куприянов день. По примете, если журавли курлычут и летят по небу неспешно – осень будет продолжительной и тёплой.

# Погода в Беларуси # общество

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