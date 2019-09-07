Будет ли зима морозной? Подскажет рябина

9 сентября – День Пимена и Анфисы. В это время крестьяне выходили собирать рябину, рассказали в программе «Плюс-минус». Большой урожай ягоды предвещал суровые морозы.
9 сентября – День Пимена и Анфисы. В это время крестьяне выходили собирать рябину, рассказали в программе «Плюс-минус». Большой урожай ягоды предвещал суровые морозы.
11 сентября – Иван Постный. Предки заметили: с этого времени обычно начинается «бабье лето». Гром гремит – осень будет тёплой. Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу.
Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю
13 сентября – Куприянов день. По примете, если журавли курлычут и летят по небу неспешно – осень будет продолжительной и тёплой.