«Произведите супертрактор, лучший в мире!» Президент дал поручения новому гендиректору МТЗ

Эффективный тандем науки и производства, деликатная работа с людьми в трудовых коллективах, а также недопустимость сомнительных посреднических схем и коррупции в экономике, а также вертикали власти – эти и другие важные темы 20 ноября прозвучали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня во Дворце Независимости большой кадровый четверг. Назначения в местной вертикали власти, новые руководители на предприятиях и в университетах. Кроме того, согласованы кадровые решения по ряду министерств и дипломатическому корпусу.

У университетов есть предназначение – развитие науки, потенциала страны. Без него не будет прогресса. А он нам нужен. Особенно если хотим быть конкурентоспособными. Не секрет, что оставаться таковыми все сложнее даже на исконно наших рынках. Глава государства призывает производство работать в связке с наукой. Говорил это, обращаясь к новому руководителю Минского тракторного завода, но касается это всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам еще жестче. Вы знаете, куда идете. И рассчитывать на то, что «я пришел, 2025-й год, на МТЗ, это так, разминаюсь». Вам разминка будет в начале января, когда вам придется, в том числе и передо мной, отчитаться вместе с правительством, какие у вас результаты и сколько у вас на складах тракторов. И почему вы их не продали. Советую вам, когда есть определенные трудности, а у нас привыкли вашего уровня руководители спихивать на объективные трудности… Видите ли, санкции, еще чего-то… Но не война же. В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом.

Я премьеру уже поручил, правительству – всем, начиная от Крутого, хотя это не его вопросы, но тем не менее… И меня это касается. Поехал – сколько продал тракторов, комбайнов, сеялок, веялок, культиваторов, дискаторов? Сколько ты продал? В противном случае чего туда поехал? Всех касается. И руководителей парламента, и всех высших должностных лиц. Но прежде всего вас и ваших подчиненных. Не должно быть плохо на МТЗ. Это бренд нашей страны. Идите к ученым. Без науки вы не будете двигаться. Ставьте перед ними задачи, заказывайте свои разработки, формируйте программы. И спрашивать будем с ученых. А не так, что ученые делают то, что они сегодня смогут сделать. Так а нам надо то, что они смогут? Мир уже ушел далеко вперед. Это касается и вузовской науки. А по координации науки ничего выдумывать не надо. А то некоторые уже ушли от науки (наруководились так, что их ушли оттуда), и они сейчас готовы выстраивать вертикаль и управлять. У нас есть ГКНТ для того, чтобы формировать практические задачи перед учеными, финансировать и спрашивать. Осуществляйте контроль, организацию, управляйте и давайте результат.

Специфика работы МТЗ Тарасу Мурогу знакома. Прежде он уже работал на предприятии в должности первого заместителя генерального. Потом, правда, возглавил «Белкоммунмаш». Но можно считать, это была возможность посмотреть на происходящее на МТЗ со стороны и показать результат в другом месте. Но, по личному признанию, это назначение-возвращение – все же неожиданность.