МТЗ передал семь новых тракторов колледжам Минской области
Семь новых тракторов переданы колледжам Минской области. Технику поставили в рамках программы обновления материально-технической базы учреждений среднего специального образования. Трактор МТЗ поступил и в распоряжение Копыльского государственного колледжа. Теперь практические занятия станут еще ближе к реальным условиям работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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Одним из первых за штурвал нового трактора сел учащийся колледжа Алексей Толстик. Будущий механизатор не скрывает эмоций – технику оценил по достоинству и сразу. Алексей уверен: именно тандем – грамотный агроподход плюс современные машины – добавит результативности.
Алексей Толстик, учащийся Копыльского государственного колледжа:
Я ни капли не жалею, что выбрал этот колледж. Я выбрал эту специальность, так как это развивающаяся сфера в нашей стране и за этим большое будущее. Я хочу стать мастером производственного обучения, так как хочу передавать знания другим учащимся и людям.
Эта новинка значительно укрепила материально-техническую базу колледжа. Современный трактор мощностью 150 лошадиных сил оснащен климат-контролем и передовой гидравликой. В этом учебном году освоить управление и получить востребованную квалификацию смогут более сотни механизаторов.
Геннадий Ротько, заместитель директора по производственному обучению Копыльского государственного колледжа:
На данном тракторе учащиеся будут проходить производственное обучение по квалификации тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории D. За данным трактором закреплен опытный мастер производственного обучения, который будет обучать учащихся.
Копыльский государственный колледж – это многопрофильное образовательное учреждение. Здесь создана серьезная материально-техническая база: 27 учебных кабинетов и 16 современных мастерских и лабораторий. Все навыки можно отточить еще до выхода на производство.
Основной профиль колледжа – подготовка кадров для сферы АПК. Самыми популярными направлениями являются: тракторист-машинист и техник-механик – профессии, которые наиболее востребованы в сфере сельского хозяйства.
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