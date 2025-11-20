МТЗ передал семь новых тракторов колледжам Минской области

Семь новых тракторов переданы колледжам Минской области. Технику поставили в рамках программы обновления материально-технической базы учреждений среднего специального образования. Трактор МТЗ поступил и в распоряжение Копыльского государственного колледжа. Теперь практические занятия станут еще ближе к реальным условиям работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одним из первых за штурвал нового трактора сел учащийся колледжа Алексей Толстик. Будущий механизатор не скрывает эмоций – технику оценил по достоинству и сразу. Алексей уверен: именно тандем – грамотный агроподход плюс современные машины – добавит результативности.

Алексей Толстик, учащийся Копыльского государственного колледжа:

Я ни капли не жалею, что выбрал этот колледж. Я выбрал эту специальность, так как это развивающаяся сфера в нашей стране и за этим большое будущее. Я хочу стать мастером производственного обучения, так как хочу передавать знания другим учащимся и людям.

Эта новинка значительно укрепила материально-техническую базу колледжа. Современный трактор мощностью 150 лошадиных сил оснащен климат-контролем и передовой гидравликой. В этом учебном году освоить управление и получить востребованную квалификацию смогут более сотни механизаторов.