Старейший музыкальный коллектив Беларуси – Национальный академический народный оркестр готовится к 95-летию

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Фарфоровые шахматы и изделия из мореного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича старейший в Беларуси. Таким этот коллектив стал далеко не сразу.

Ольга Брилон, музыковед:

История оркестра Жиновича начиналась в конце 20-х годов. Начиналась с самодеятельности. Это был такой оркестр любительский, который продолжил частично свое существование тем, что членам этого коллектива, это в основном были молодые люди, все-таки предложили поступить в музыкальный техникум, получить образование. Это сделали не все, а поступили несколько человек. Их было 12. Сподвижники, энтузиасты – с этой дюжины цимбалистов началась история протяженностью в 95 лет.

В национальный музыкальный бренд белорусские цимбалы превратил Иосиф Жинович. Народный артист Советского Союза оставил после себя огромное творческое наследие. Именно ему после войны поручили возобновить деятельность оркестра. Ольга Брилон:

Это было очень сложно Иосифу Жиновичу. Он, конечно, сталкивался с большими очень трудностями. Тем не менее ему это удалось.

Мало кто знает, что в составе оркестра играл легендарный Игорь Лученок. Это было в 1955 году. Ольга Брилон:

На то время, сколько ему было, 15-16 лет. Композитор Игорь Лученок тогда учился в лицее, в школе одиннадцатилетке при консерватории. Жинович его пригласил. Он играл на баяне, а потом на цимбалах. Это его было, кстати, первое место работы – оркестр народный государственный белорусский.

Еще одно яркое имя в истории этого знаменитого коллектива – Михаил Козинец. Человек, который всю свою жизнь продвигал белорусскую национальную культуру. Популяризировал наше искусство за рубежом. Почти полвека он был бессменным художественным руководителем и главным дирижером оркестра. На протяжении последних 20 лет бессменная ведущая концертов оркестра, лектор-музыковед Ольга Брилон. Ольга Брилон:

Это была его идея. Я понимала, что просто не смогу сделать такой буклет коротенький. Я очень долго подступала к этой работе. Эта книга открывается посвящением Михаилу Антоновичу Козинцу. Книга будет называться «Аркестр тваёй краіны».

Ее партнером стал артист оркестра, флейтист Сергей Махов, который занимался дизайном и версткой книги. Презентация этого труда состоится на юбилейном концерте коллектива 19 декабря 2025 года. Александр Кремко – главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь. Ведь и он связан с коллективом уже на протяжении 40 лет.

Александр Кремко, главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я в этом коллективе работаю с 1986 года – это с прошлого века уже. Это уже столько воды утекло, столько событий прошло, столько артистов сменилось, сколько поуходили. Вся молодежь – у меня в оркестре старше только три человека меня уже получается. Именно при нем оркестр зазвучал по-иному. Помимо классики и белорусской народной музыки артисты стали экспериментировать и работать в разных направлениях. Александр Кремко:

Я делал аранжировки и свою музыку писал. Когда я встал за пульт где-то с 2000 года, тут я уже влез в эту стезю репертуарную. Мы сохраняем те традиции, то голосоведение, те попевки. Мы стараемся все это воплотить в жизнь и оставить. Свое добавить, но чтобы не испортить звучание – то, что задумал Мулявин и его бессмертный ансамбль «Песняры».