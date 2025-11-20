Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. За каждым производством своя фамилия и история – узнали, что можно увидеть в музее мануфактуры Беларуси

Красота, роскошь и белорусская душа. Это место напоминает музей, но абсолютно все экспонаты здесь можно купить. Каждое изделие – это не просто сувенир, а настоящее произведение искусства со своей историей и смыслом.

Елена Петрова, директор Государственного подарочного фонда представительской сувенирной продукции:

В галерее Государственного подарочного фонда представлены подарки с национальным колоритом на любой вкус и кошелек нашего покупателя – от недорогих сувениров до изысканных подарков. В каждом презенте неповторимая красота и щедрость белоруской земли, ее мгновенная история и традиции – это ткачество, соломоплетение, лозоплетение, потрясающий лен вышиванки, рушники. Это художественные картины, резьба по дереву.

Здесь каждый сувенир уникален, многие в единственном экземпляре. Особый интерес у коллекционеров вызывают расписные VIP-шахматы. Такой подарок всегда удивляет ценителей строгой роскоши.

Римма Янушкевич, ведущий специалист по продажам Государственного подарочного фонда представительской сувенирной продукции:

Работая здесь, я узнала, как много людей играют в шахматы. Покупают в подарок сувениры, берут шахматы коллекционеры. У них, например, есть дерево, резьба, янтарные шахматы, а здесь фарфоровые шахматы.

Римма Янушкевич:

Доска здесь представлена – это карельская береза. На данный момент у нас тематика – Полоцкая битва здесь. Роспись сделана вручную, каждое личико тоже, наверное, по фотографиям сделанные персонажи. Алина Трус, корреспондент:

Ювелирная работа совсем. Римма Янушкевич:

Это уникальные шахматы.

Украшение любого интерьера – изделия из белорусского фарфора. Элегантный и утонченный на вид, но прочный и долговечный. Перед тем, как попасть на витрины, продукция проходит несколько этапов обжига, после роспись от мастера. Звенящее произведение искусства.