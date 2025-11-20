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Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда

20 ноября 2025 15:22
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-2

Красота, роскошь и белорусская душа. Это место напоминает музей, но абсолютно все экспонаты здесь можно купить. Каждое изделие – это не просто сувенир, а настоящее произведение искусства со своей историей и смыслом.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-4

Елена Петрова, директор Государственного подарочного фонда представительской сувенирной продукции:
В галерее Государственного подарочного фонда представлены подарки с национальным колоритом на любой вкус и кошелек нашего покупателя – от недорогих сувениров до изысканных подарков. В каждом презенте неповторимая красота и щедрость белоруской земли, ее мгновенная история и традиции – это ткачество, соломоплетение, лозоплетение, потрясающий лен вышиванки, рушники. Это художественные картины, резьба по дереву.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-6

Здесь каждый сувенир уникален, многие в единственном экземпляре. Особый интерес у коллекционеров вызывают расписные VIP-шахматы. Такой подарок всегда удивляет ценителей строгой роскоши.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-8

Римма Янушкевич, ведущий специалист по продажам Государственного подарочного фонда представительской сувенирной продукции:
Работая здесь, я узнала, как много людей играют в шахматы. Покупают в подарок сувениры, берут шахматы коллекционеры. У них, например, есть дерево, резьба, янтарные шахматы, а здесь фарфоровые шахматы.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-10

Римма Янушкевич:
Доска здесь представлена – это карельская береза. На данный момент у нас тематика – Полоцкая битва здесь. Роспись сделана вручную, каждое личико тоже, наверное, по фотографиям сделанные персонажи.

Алина Трус, корреспондент:
Ювелирная работа совсем.

Римма Янушкевич:
Это уникальные шахматы.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-12

Украшение любого интерьера – изделия из белорусского фарфора. Элегантный и утонченный на вид, но прочный и долговечный. Перед тем, как попасть на витрины, продукция проходит несколько этапов обжига, после роспись от мастера. Звенящее произведение искусства.

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда-14

Римма Янушкевич:
Работы Марины Лешковой – она делает процесс от начала до конца. Подглазурная роспись, вообще роспись. Конечно, везде будут, практически везде, васильки или какая-то тематика. Все уже, кто приезжает, знают, что василек – это наш цветок, что аист и зубр представляют тоже символ Беларуси. Стараются с нашей символикой именно приобрести сувениры и подарки.

Подробности в видео.

# Елена Петрова # Алина Трус # Сувениры # Подарки

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