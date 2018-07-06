Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить своему ребёнку, чтобы не стать для него врагом

Психотерапевты из Британии Хизер Турджеон и Джули Райт создали книгу, которая поможет родителям решить проблемы, связанные с воспитанием детей, и избегать недопониманий между взрослым и малышом, сообщает The Independent.

Одна неправильная фраза может спровоцировать конфликт между родителем и ребенком, поэтому два психотерапевта разработали книгу «Now Say This», в которой рассказывается о трех шагах установления коммуникации. Турджеон и Райт разработали ALP модель, которая и включает в себя эти шаги.

Первый шаг (attune) – понимание, второй (limit set) – установление границ и третий (problem solve) – решение проблемы. Если родители будут использовать ALP модель, то избегут сложных ситуаций при общении, а также обретут взаимопонимание.

Психолог – родителям: «Не нужно стремиться быть идеальными, это неестественно»

На первом этапе родителю необходимо опуститься до уровня ребенка, установить контакт, быть на одной волне. Необходимо спокойным тоном поговорить с ребенком, показать, что вы не хотите ссориться.

Второй этап – объяснение вашего поведения, почему вам надо поступить именно так. В ситуации, если ребенок не хочет уходить из магазина игрушек и начинает плакать, необходимо объяснить, почему вы уходите. Например, забрать младшую сестру или младшего брата из детского сада.

Третий этап – нахождение компромисса, который мотивирует ребенка вести себя хорошо. Важно, чтобы ребенок понял, что проблему действительно хотят решить.

Также специалисты создали список фраз, которым родителям нельзя пользоваться. Такие слова только ухудшить поведение капризного ребенка и создать еще больше проблем.

- Я тебе столько раз говорил (ла) не делать этого!

- Ты мне уже надоел (ла)!

- Ты меня вообще слушаешь?!

- Прекрати плакать!

- Я тебе сказал (ла) делать так!

- Выключи немедленно или никакого сладкого сегодня!

Применение такой методики поможет контролировать ситуацию, устанавливать границы, помогать малышу делать правильный выбор, а главное – самостоятельный.