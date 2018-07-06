Зарегистрировались 725 человек. Стартовал резервный этап ЦТ для абитуриентов, пропустивших испытания по уважительным причинам

Новости Беларуси. На участие в централизованном тестировании в резервные дни зарегистрировались 725 абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые испытания они прошли 6 июля.
Также 8 и 10 июля в БГУ ждут тех, кто по уважительным причинам пропустил экзамен с основным потоком. Каждый случай комиссия рассматривала индивидуально: чаще всего разрешение на попытку сдать ЦТ получали те, кто был в командировке, участвовал в международных соревнованиях, защищал диплом в другом учебном заведении или даже опоздал к началу из-за поломки транспорта.
Ирина Старовойтова, заместитель председателя государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний:
Я хочу отметить, что в этом году наши абитуриенты ответственней подошли к участию в централизованном тестировании. Эта ответственность, прежде всего, проявляется в уменьшении практически в два раза тех лиц, которые были отстранены от участия в централизованном тестировании по причине допущения нарушений. В этом году таких абитуриентов 16.
Напомним, что в основном этапе централизованного тестирования приняли участие 84 тысячи человек. 10 июля начнется выдача сертификатов. Через неделю – прием документов в ВУЗы и вступительные испытания.