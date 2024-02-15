«Происходят кризисы». Почему между супругами могут поменяться отношения?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Роботы появились – мужчинам не составит труда прибраться, можно вызвать клининг. Жить стало проще, поэтому не стремятся жениться на женщине, которая готовит, стирает убирает.

Эдишер Кваташидзе, шеф-повар грузинской кухни:

Потому что много слов, что мужчина должен.

Валерия Приступа, считает, что одиночество плохо влияет на человека:

Просто, мне кажется, в начале отношений нужно садиться и оговаривать это. Если появится чувство, любовь, симпатия, если вы научитесь разговаривать, вести диалог друг с другом, вам уже будет легче. Не будет диалога – не будет жизни, нужно уметь разговаривать.

Виктория Протас, психолог, сексолог:

Взрослая позиция. Когда они прожили сколько-то лет, появились дети, и она поменялась в поведении. Как мужчине садиться с ней и разговаривать? Когда он любит свою семью и не может уйти. Валерия Приступа:

Нет, нужно разговаривать с самого начала отношений. Виктория Протас:

Она может в начале отношений сказать, что я готова к этому, а через пять лет быть не готова. Вы должны понимать, что человек меняется в процессе жизни, у него происходят кризисы. Он проходит эти кризисы – семейные, личностные. Мы не знаем в итоге, как человек себя поведет. Раньше, к вашей культуре, родители выбирали невесту или жениха. Эдишер Кваташидзе:

У нас этого в Грузии не было. Виктория Протас:

Не у вас, я имею ввиду, у меня в терапии была семья. Он говорит: «Нас познакомили родители». То есть было такое, они живут 20 лет, и у них все хорошо. Алеся Лакина:

Стерпится-слюбится, как говорят.