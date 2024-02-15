«Происходят кризисы». Почему между супругами могут поменяться отношения?
Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Роботы появились – мужчинам не составит труда прибраться, можно вызвать клининг. Жить стало проще, поэтому не стремятся жениться на женщине, которая готовит, стирает убирает.
Эдишер Кваташидзе, шеф-повар грузинской кухни:
Потому что много слов, что мужчина должен.
Валерия Приступа, считает, что одиночество плохо влияет на человека:
Просто, мне кажется, в начале отношений нужно садиться и оговаривать это. Если появится чувство, любовь, симпатия, если вы научитесь разговаривать, вести диалог друг с другом, вам уже будет легче. Не будет диалога – не будет жизни, нужно уметь разговаривать.
Виктория Протас, психолог, сексолог:
Взрослая позиция. Когда они прожили сколько-то лет, появились дети, и она поменялась в поведении. Как мужчине садиться с ней и разговаривать? Когда он любит свою семью и не может уйти.
Валерия Приступа:
Нет, нужно разговаривать с самого начала отношений.
Виктория Протас:
Она может в начале отношений сказать, что я готова к этому, а через пять лет быть не готова. Вы должны понимать, что человек меняется в процессе жизни, у него происходят кризисы. Он проходит эти кризисы – семейные, личностные. Мы не знаем в итоге, как человек себя поведет. Раньше, к вашей культуре, родители выбирали невесту или жениха.
Эдишер Кваташидзе:
У нас этого в Грузии не было.
Виктория Протас:
Не у вас, я имею ввиду, у меня в терапии была семья. Он говорит: «Нас познакомили родители». То есть было такое, они живут 20 лет, и у них все хорошо.
Алеся Лакина:
Стерпится-слюбится, как говорят.
Виктория Протас:
Причем не то, что стерпится-слюбится, они хорошо подобрали. То есть они прекрасно подобрали. То есть понимание воспитания все-таки человека – это очень важно, какой семью я вижу, что я хочу от семьи. Именно воспитание, которое внутри девочки или мальчика. Потому то, что они сядут и поговорят изначально – это ничего не гарантирует, никто никому не принадлежит.
Валерия Приступа:
Просто постоянно уметь общаться между собой. Не будет общения – жизни не будет.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
То есть, главное, говорить, чтобы не было никаких страхов ни у одного, ни у второго?
Валерия Приступа:
Да, говорить, обсуждать какие-то неприятности в открытую, глаза в глаза. Не надо за глаза с родственниками обсуждать своего мужа или жену. Поэтому лучше один на один друг с другом. Больше говоришь – больше знаешь друг про друга, больше решаешь проблемы свои.
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