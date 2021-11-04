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Литва на три месяца продлила мандат участия армии в охране границы с Беларусью

04 ноября 2021 06:54
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Литва продлевает мандат на участие армии в охране границы с Беларусью. Министр обороны страны не исключил, что к помощи пограничникам привлекут больше военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Литва на три месяца продлила мандат участия армии в охране границы с Беларусью-1

Правительство Литвы по-прежнему считает, что именно наша страна спровоцировала миграционный кризис. Для разрешения сложной ситуации решено задействовать больше военных сил. Их дополнительное количество составит до 64 военнослужащих в сутки.  

К слову, ранее литовская армия уже направляла на границу с Беларусью в помощь Службе охраны более тысячи военнослужащих. Теперь их, ко всему прочему, наделили официальным правом применять оружие в чрезвычайной ситуации.  

# Граница # общество # Фотофакт

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