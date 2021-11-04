Литва на три месяца продлила мандат участия армии в охране границы с Беларусью

Литва продлевает мандат на участие армии в охране границы с Беларусью. Министр обороны страны не исключил, что к помощи пограничникам привлекут больше военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Литвы по-прежнему считает, что именно наша страна спровоцировала миграционный кризис. Для разрешения сложной ситуации решено задействовать больше военных сил. Их дополнительное количество составит до 64 военнослужащих в сутки.

К слову, ранее литовская армия уже направляла на границу с Беларусью в помощь Службе охраны более тысячи военнослужащих. Теперь их, ко всему прочему, наделили официальным правом применять оружие в чрезвычайной ситуации.