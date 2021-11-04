Экологическое воспитание, социальные проекты. БРСМ и школа красоты объединились для нового проекта

Новости Беларуси. Белорусский союз молодежи и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дальнейшем обе структуры будут вести совместную работу по созданию условий для привлечения творческих молодых людей в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества.

Александр Лукьянов, первый секретарь центрального комитета БРСМ:

Это и экологическое воспитание, это и развитие социальных проектов, это благотворительные акции. То есть все те мероприятия, которые направлены на активную общественную работу. Потому что, конечно, важно, чтобы человек был не просто красив внешне, но и внутренне.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:

Мы провели такое мероприятие, оно очень для нас значимо. И, в частности, оно под собой несет несколько целей. Одна из которых – это консолидация молодежи, помощь им в раскрытии своего потенциала, в раскрытии своих творческих идей. Которые мы, конечно, будем поддерживать и помогать, и вместе с тем мы эту цель достигнем.

БРСМ и Национальная школа красоты многие годы совместно создают такие проекты, как республиканский конкурс грации и таланта «Королева студенчества Беларуси» и национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь».