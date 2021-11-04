Новости Беларуси. Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси. Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны.

По словам Президента, надо отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них – закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

Как сообщалось, первое совещание с рабочей группой по доработке проекта Конституции глава государства провел 21 октября. В ее состав вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

Александр Лукашенко:

Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями – не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь должна остаться президентской республикой.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес. Это одна из фундаментальных вещей – сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон.