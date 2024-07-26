Как изменилась пожарная служба Беларуси за 30 лет? Большой разговор с депутатом Мингорсовета

О людях, которые готовы выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других, порой рискуя собой. Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

На каком уровне была служба пожарных спасателей, когда вы только пришли на работу? Та же боевая одежда? И как бойцы экипированы сегодня? Это все белорусские разработки?

Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:

1992 год, только развалился СССР, только было создано наше пожарное училище. И мы, молодые курсанты, проходя стажировку, практику в учебной части, занимаясь на специальных дисциплинах, надевали боевую одежду. Это была просто брезентовая одежда, обычные каски. Сапог вообще никаких не было, занимались в том же, в чем ходили. Сегодня это действительно боевая одежда. Во что сегодня одет современный спасатель? Это все белорусского производства, начиная от каски, заканчивая сапогами спасателя. Это разработки нашего научно-исследовательского института, который внедрил это в массовое производство. За первый час – 400 звонков. Узнали, как работает диспетчерская МЧС во время ураганов и ливней.

Наталья Надольская:

Насколько велика помощь государства в оснащении и развитии пожарно-спасательной службы? Какой вклад вносит инженерия, наука? В стенах НИИ пожарной безопасности и проблем ЧС постоянно появляются инновационные разработки. Александр Черноусик:

Все разработки, которые касаются пожарной безопасности, экипировки, пожарной техники, – это разработки нашего научно-исследовательского института. Мы можем гордиться, что именно они стали разработчиками и сделали определенный прорыв в пожарном машиностроении. И сегодня автомобиль не потерял проходимости, скорости, но возит намного больше огнетушащего вещества, чем это было ранее. Сегодня мы можем говорить о той же боевой одежде пожарного, о средствах защиты. Это все разработки нашего исследовательского института.

Наталья Надольская:

Каковы сегодня нормативы оказания этой помощи? Счет ведь идет на секунды. Как быстро приезжают спасатели? Александр Черноусик:

У нас нет нормативов. Наша задача – моментально и незамедлительно приступить к ликвидации. У нас есть норматив по сбору по тревоге, норматив по одеванию боевой одежды. Мы в течение минуты должны выехать за пределы подразделения. Есть статистика – в течение пяти минут по Минску подразделение прибывает к месту вызова. Наталья Надольская:

Какой вклад вносит Мингорсовет и городские власти в обеспечение безопасности столицы? Что в планах?

Александр Черноусик:

Городские власти понимают актуальность проблем, которые стоят перед Министерством по чрезвычайным ситуациям, и оказывают всякую посильную помощь в решении этих проблем. В особенности это нашло отражение в том, что сейчас строятся здания пожарных депо. В прошлом году сдали новое здание в Красном бору, в этом году сдается здание в микрорайоне «Минск Мир». И в этом году мы уже заложили строительство нового здания пожарного депо в новом микрорайоне «Северный берег». Но здание – это еще не все. Туда приобретается современная белорусская техника, вводятся единицы спасателей-пожарных. Это полноценная часть с боевым составом, с современной техникой. Наталья Надольская:

Какая помощь службами МЧС оказывается социально уязвимым слоям населения? Александр Черноусик:

В городе существует несколько социальных программ, за счет которых устанавливаются автономные пожарные извещатели уязвимым категориям населения. За счет этой программы бюджета устанавливаются извещатели. Но это не все. Совместно с субъектами профилактики мы проводим профилактические рейды, информируем территориальные центры соцзащиты. Работники выходят на место и непосредственно этому человеку оказывают помощь. Наталья Надольская:

К вам как к депутату обращаются люди, которым нужна помощь или совет в сфере МЧС?