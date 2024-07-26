Достоверная информация – почему книги государственных издательств о ВОВ пользуются популярностью?

Книги – это не просто бумажные листы, залитые чернилами, это целые вселенные, открывающие перед читателем различные эпохи, культуры, идеи и истории. Сегодня принято считать, что книги уходят в прошлое. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что пишут современные авторы и предлагают издательства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Когда мы слышим, что нынешнее поколение меньше читает – это абсолютная неправда. Сегодня вообще возрос большой интерес к литературе, которая посвящена теме Великой Отечественной войны. Читают очень много подростки, и мы издаем много книг по данной тематике. Почему выбирают книги, допустим, издательства «Беларусь», которое я представляю? Потому что это достоверная информация, наши книги – это факты, документы. В интернете много информации сегодня на эту тему, но где гарантия, что она не фейковая? Книги государственных издательств, издательства «Беларусь», если мы берем темы, допустим, история, этнография, архитектура, пишут специалисты, то есть эксперты в своей области. Сегодня это очень важно. Нравится то, что молодое поколение сегодня умеет думать, поэтому оно ищет правдивую информацию.