О любви к музыке, игре на органе и белорусской культуре. Поговорили с заслуженной артисткой Ксенией Погорелой

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Ксения Погорелая, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я родилась в Краснодаре, я первый в семье профессиональный музыкант. Бабушка иногда пела, вместе мы с ней слушали патефон. Однажды в гостях я увидела пианино, я к нему подошла и стала перебирать ноты, мне это понравилось.

Во время учебы в музыкальной школе у меня было большое предпочтение к музыке Баха. Музыка Баха на органе производила на меня неизгладимое впечатление своим космическим звучанием. В Краснодаре тогда негде было послушать живой орган, я слушала пластинки.

Потом были годы обучения в Краснодарском музыкальном училище, хорошее время и твердая убежденность, что я хочу учиться в московской консерватории. Это очень сложно было сделать, мне никто не верил. Родители отговаривали ехать так далеко, я маму уговорила. Яркой поддержки у меня не было, но я сдавала экзамен за экзаменом. Подано было заявлений на наш фортепианный факультет 180, сразу после специальности нас осталось 43. И уже в консерватории в Москве была возможность заняться игрой на органе. Когда я поступила в консерваторию, со второго курса начала заниматься органом. У знаменитого профессора Леонида Исааковича Ройзмана.