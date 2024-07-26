Каждый ребёнок в детстве писатель – что помогает развитию воображения у детей?

Книги – это не просто бумажные листы, залитые чернилами, это целые вселенные, открывающие перед читателем различные эпохи, культуры, идеи и истории. Сегодня принято считать, что книги уходят в прошлое. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что пишут современные авторы и предлагают издательства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Валентина Дробышевская, поэт, прозаик, переводчик, литературный редактор, член Союза писателей Беларуси:

В 1929 году известный педагог и ученый Рыбникова возвестила лозунг: от маленького писателя к большому писателю. Дети, которые еще не умеют читать, видят книгу ярко иллюстрированную, которая им нравится визуально, начинают придумывать свои истории. То есть практически каждый ребенок в детстве писатель. Задача нас как литераторов и педагогов, которые пишут для детей, приобщают ребенка к художественному слову, сохранить эти способности, чтобы воображение ребенка на самом деле могло проявиться в творчестве в последующем.