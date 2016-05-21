Программа «Части света с Олегом Романовым» за 21.05.2016

В эфире — программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными.
Давайте попробуем разобрать божий свет на части!
В программе:
Взаимная ненависть во Франции: «Анархисты, леваки — они проверяют государство на крепость»
Заменит ли президента Бразилии «правительство национального спасения», которое так необходимо?
Цукерберг признал манипулирование пользователями Facebook: судьбу цензуры решат на президентских выборах в ноябре
Американская «Гиперпетля»: сверхскоростные поезда будут курсировать между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско через 4 года
Японский постмодернизм: художница поплатилась за неприличное искусство
«Говяжеписец»: британец разработал новую форму изобразительного искусства
Пергамент, ксерокс и особые чернила: мошенник создал идеальные копии письма Колумба, обогатился и исчез