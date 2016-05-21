Японский постмодернизм: художница поплатилась за неприличное искусство

Новости Японии. Японское искусство подражательно, как и сама японская культура. Она сперва следовала за китайской с полутысячелетним опозданием, даже иероглифы скопировав в точности. Потом островитяне взяли себе за образец европейцев с американцами и остаются теперь самыми увлеченными потребителями комиксов, где герои, кстати говоря, вполне себе остаются европеоидами.

Это не отрицает того, что здесь способно рождаться великое и прекрасное: вон, у Куросавы лучшие картины-римейки; Акутагава, скажем, свои сюжеты даже у Бокаччо тянул; а Мисима всю жизнь подражал итальянцу Д’Анунцио, хотя зарезался, конечно, совершенно оригинально.

И вот докатилась до Японии мода на постмодернизм:

докатилась, правда, прежде чем публике и властям стало на художественные эксперименты плевать. Самой гонимой и самой знаменитой нынче у подножья Хризантемового трона является некая Мегуми Игараши. Она прославилась и пострадала из-за того, что ваяла в умилительных подробностях собственные интимные части. Суровая Фемида рассудила надвое — и вашим, и нашим. И пуританскую традицию соблюла, и творческую свободу оправдала.

Мегуми Игараши, художница:

Меня признали «частично невиновной», но я считаю, что невиновна абсолютно! Мое искусство в современной консервативной Японии обречено оставаться непонятым. Ну, мои статуэтки, по крайней мере, поп-артом признали — судья и так совершил подвиг! В любом случае, буду обжаловать приговор.

Дело в том, что вопросы общественной нравственности регулируются в Японии законом от 1907 года:

в силу этого возникают комические коллизии: страна является крупнейшим производителем порнографии на планете, но такое видео здесь продается лишь размытое мозаикой. И художницу, соответственно, наказали не за ваяние, а за продажу через Интернет фотографий собственных статуэток: она теперь заплатит родине почти 4 тысячи долларов, а ее художественные приношения отечеству, соответственно, отвергнуты: не нужна Японии такого рода слава.

В защиту Мегуми поднялись феминистки планеты: «Свобода женщины выше заскорузлых нравственных устоев!». Революции такого рода совершаются стремительно: в Первом мире она произошла лет 20 тому назад, в России — недавно: там после «Пусси Райот» и группы «Война» и называть, и показывать в общедоступном эфире можно всё.

Скоро и в Японии властям станет все равно: хоть для хентай позируй, хоть харакири с букаке прилюдно совершай. Правда, и публике будет всё равно, потому что искусство фактически умрет: его попросту нет, когда оно больше не способно возмущать.