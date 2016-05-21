Пергамент, ксерокс и особые чернила: мошенник создал идеальные копии письма Колумба, обогатился и исчез

Новости Италии. С вечными ценностями особенно повезло итальянцам: эти не зависят от веяния моды, которая способна хитрого нищеброда превратить в солидного коллекционера, а покровителя искусств в обманутого простака. Тут полно артефактов, которым сама их древность стала надежным обеспечением бесценности. Правда, и воры на Апеннинах по части приобщения к культуре —большие доки.

Вот, очередное мошенничество раскрыла итальянская полиция, причем собственно

мошенник прилично обогатился, но остался, по всему судя, не изловленным.

Спецдивизион карабинеров занимался выяснением: откуда в одной из римских библиотек появилось оригинальное письмо Христофора Колумба. Римский подлинник поражал тем сильнее, что во Флоренции хранился аналогичный — до последней буквы и кляксы.

Внезапно отыскалась еще одна такая же эпистола Колумба: на сей раз ее купила на аукционе американская Библиотека Конгресса. Надо сказать, янки повезло больше всех: им действительно досталось аутентичное письмо, за их-то миллион с лишним долларов.

Карабинеры-искусствоведы остервенело ломали головы над проблемой и немало их, надо полагать, изломали в конце концов:

потребовалось им на разгадку задачки несколько лет.

Неизвестные воры оказались новаторами, хотя, казалось, что уж тут можно изобрести. Для изготовления поддельных писем Колумба были использованы пергамент, ксерокс и принтер, заправленный специальными чернилами — чернилами, химический состав которых был подобен тем, что использовались в Кватроченто.

Неизвестно, как заправлялись картриджи этого принтера, но

на пергаменте они создавали практически идеальную копию подделываемого документа.

Потому ни одна экспертиза не способна была определить подделку, то есть, могла лишь гадательно, не со стопроцентной уверенностью.

Справедливость почти восторжествовала: Флоренция получила украденное письмо, в Риме узнали, что обладают фальшивкой, вор унес свой миллион, полученный за изобретательность. Пострадали американцы, ну, да они себе еще денег напечатают.