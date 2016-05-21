«Говяжеписец»: британец разработал новую форму изобразительного искусства

Новости Великобритании. Британец из Сассекса преодолел постмодернизм и стал первым успешным пост-постмодернистом: для этого ему пришлось объездить корову и чуть ли не специально для него сочинили жанровое определение «кау-эртист». Лучше этот термин, как «ковбоя» не переводить, но если уж придется, то звучать это будет «говяжеписец» или «коровудожник». Он еще не сравнялся с Дюшаном и Мадзони, но ведь и продает в качестве авторских работ не фекалии и писсуары.

Джон Маршалл, говяжеписец:

Темперамент коровы передать — вот настоящий вызов для художника! Если характер животного мягкий и добрый, как это бывает обычно, можно использовать кисть и масло. Но, если упряма и драчлива, только карандаш, только монохромный рисунок. Кстати говоря, самые благодарные мои почитатели — горожане, а совсем не фермеры, как можно было бы ожидать. С одной стороны, у моих покупателей должно хватать художественного вкуса и искушенности, с другой — они взыскуют покоя и гармонии.

Работы Джона Маршалла — это солидное искусство для солидных господ:

двухметровые полотна, исполненные в реалистической манере, на каждое из которых автор потратил не меньше двух дней. Анималист из Сассекса продал уже около 40 своих работ по цене от 6 тысяч фунтов-стерлингов и выше: выходит одновременно и скромно, и обильно. Если составить график зависимости роста цен на живописных коров от течения времени, то кривая стремительно взвивается куда-то в бесконечность. И лет через 50 этой бесконечности достигнет, если не помешает досадная мелочь, вроде кончины 58-летнего нынче художника — дай ему, боже, долгих лет.

Конечно, в этой живописи можно обнаруживать пошлость и буржуазность,

но право слово: они ощущаются подлинным спасением искусства, совсем уже лежащего на Одре с заострившемся носом и восковой кожей. Эксперименты перестали задевать за живое.

Творцы, впрочем, и не за зрительским катарсисом охотятся, а вовсе даже за вульгарными деньгами. Величие принято оценивать нулями и единицами в банковском чеке.

По такому гамбургскому финансовому счету, Маршалл еще не гений, но быстро в него превращается.

И, глядишь, успеет дорасти до сопоставимости с Караваджо, Веласкесом и другими — они основали классическое искусство, а Маршалл со своими коровами его возродил и, глядишь, учредил Новейший Ренессанс, когда бы профанная публика снова искусство научилась ценить и понимать.