Цукерберг признал манипулирование пользователями Facebook: судьбу цензуры решат на президентских выборах в ноябре

Новости США. Facebook все-таки манипулирует своими пользователями — непреднамеренно и безо всякой задней мысли, как настаивает Цукерберг. Этого джентльмена подвергли «дружескому допросу» американские столпы консервативной мысли: добрые следователи прекрасно справились, и в злых – надобности просто не возникло. Очевидное владелец Фесбука все-таки признал.

Либералы редактируют Facebook и редактируют его с пристрастием: эти обвинения расследует теперь американский Сенат, хотя, если что, санкции будут применены вряд ли. В конце концов,

соцсети — это частные медиа, где владелец и царь, и бог, и герой.

Обвинил «Мордокнигу» в цензуре перебежчик, который выбрал вместо Цукерберга свободу. По словам дефектора, из ленты Facebook тщательно вычищаются новости и просто сообщения, в которых присутствуют нелиберальные или антилиберальные акценты.

За преступления против толерантности Цукерберг карает сетевой тюрьмой или веб-смертью — блокировкой аккаунта.

Дело вышло шумное, допросить в ходе дружеской беседы Цукерберга вызвались консервативные лидеры мнений — допросить неформально, без присяги и камер. Facebook, в лице его хозяина, саморазоблачился.

Цукерберг отверг подозрения в том, что цензура вводилась сознательно и целенаправленно.

Нет, просто у людей есть принципы, и принципы эти проявляются, в частности, в том, чтобы заткнуть рот инакомыслящему — не по злобе заткнуть, не сознательно, а рефлекторно.

В Facebook обещают провести внутреннее расследование и справедливость восстановить. Как оно получится, интереснее даже, чем знать, как пресловутая цензура функционирует.

Facebook есть инструмент информирования и, значит, форматирования душ:

активное организующее участие редакторов здесь неизбежно, иначе получится не медиа, а стенка в спальном районе, обклеенная в три слоя наползающими друг на друга объявлениями. В Facebook не управление аудиторией смущает, а управление с целью нанести вред людям, странам, народам. Есть подозрение, что Цукерберг отнюдь не сам столь широко и масштабно разбрасывается: ему самому действительно есть дело до Украины? Сербии? Ливии? Венесуэлы? Вряд ли: Викиликс и Ассанж, например, так не считают.

Джулиан Ассанж, основатель Викиликс:

Facebook — машина для слежки за людьми. Добавляя друзей, мы бесплатно выполняем за спецслужбы Соединенных Штатов их работу. Мы, фактически, составляем для них базу данных, которая не стоит им ни копейки. У Facebook, у Google, у Yahoo — у них у всех есть специальный интерфейс, созданный для удобства американской разведки.

Не разоружить родину пытаются американские консерваторы, но передать разящий Facebook в правильные руки: вопрос цензуры в цукерберговом ведомстве станет решаться на президентских выборах, в ноябре, а не в ходе расследований или дружеских допросов.