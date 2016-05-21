Американская «Гиперпетля»: сверхскоростные поезда будут курсировать между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско через 4 года

Пока инженеры-путейцы планеты остервенело сражаются за прибавку скорости в десяток-другой километров, Илон Маск пообещал быстроту поездов утроить. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско в 4 года будет проложена гладкой скатертью дорога и носиться по ней станут составы-пули. А, может, и не станут.

Проект «Гиперпетля» стал демонстрацией всего лучшего и всего худшего, чем знаменита сегодня американская промышленность:

главное ее свойство заключается в том, что суть инновации упрятана эдакой матрешкой в тысячу ярких упаковок, и никто толком не знает, есть ли вообще в пестром ворохе оберток хоть что-нибудь.

Искусство маркетинга в том, чтобы продать, задача инженеров в том, чтобы создать: в этом и состоит трагедия современности. Не только в Штатах, но всюду торговцы нынешние много талантливее технологов. Чему яркий пример — собственно Илон Маск, совладелец, кстати говоря, и этой самой «Гиперпетли». Испытания мототелеги, которая приводится в движение электромагнитами, прошло успешно:

ее разогнали до скорости 100 км/ч,

и это стало поводом для триумфа, организованного устроителями здесь же, у испытательного стенда.

Броган Бемброган, гланый конструтор «Гиперпетли»:

Итак, вышло ровно то, чего мы добивались. Ходом испытаний мы очень довольны. Сами знаете: эксперименты в области высоких технологий —кошмарная вещь, совершенно невозможно предсказать, как всё пойдет. Мы же получили именно то, чего добивались: наши надежды на успех проекта, разумеется, только крепнут.

Илон Маск, в лице своих полпредов, торжествует, но он, в принципе, жених на всех свадьбах и покойник на каждых похоронах. Испытания эти как столоверчение: мошенничество, которое само по себе существование потусторонних сил не подтверждает и не отрицает. Чтобы за секунду разогнать рельсовую тележку до 100 км/час, некоторый инженерный навык нужен, но отнюдь не требуется гений герон-александрийского масштаба.

За пять лет предстоит соорудить трубу в человеческий рост, по которой пассажирский болид станет проноситься со скоростью 1200 километров в час. Перед мототелегой будет создаваться зона низкого давления, позади — высокого. Это станет ее пришпоривать и, скажем,

600 километров между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско она будет проноситься в полчаса.

Лондонское метро 170 лет тому назад звали «двухпенсовая труба». «Гиперпетля» будет «трубой за двадцатку». Предполагается, что билет обойдется, примерно, в эту сумму. Всё бы замечательно, но все грядущие достоинства «петли» описывают маркетологи, а инженеры обещают лишь очень расстараться: но ведь «осенит-не осенит» — штука столь же непредсказуемая, как «угадать-не угадать»: 6 из 49 в лотерею.

Броган Бемброган, гланый конструтор «Гиперпетли»:

Думаю, что все необходимые нам технологии появятся к исходу текущего десятилетия. Без сомнения, сами мы были бы не в состоянии с нуля реализовать такое амбициозное предприятие: общий технический и научный базис человечества должен этому соответствовать. В самых отдаленных уголках планеты, где сложатся подходящие условия, будут появляться технологические решения. И мы тут же станем включать их в свой проект. «Гиперпетля» станет лучшим из того, на что способно человечество.

Нынешнее путешествие тележки будущим свершениям даже не родственник: одно не исключает другое, но и ничуть не обуславливает. Так обстоит со всеми достижениями Маска, которые всегда и то, и не то, что он обещает. Пресловутая «Тесла» никогда не станет дешевле, надежнее, экологичнее авто с двигателем внутреннего сгорания. Однако, если государство, как в Испании, будет платить за каждое авто половину.

Но в целом, налицо победа красивой картинки над здравым смыслом, то есть, торжество маркетинга. С многоразовой ракетой Маска нечто подобное: она уже и возвращаться научилась, да вот ни экономической, ни экологической пользы, как ни считай, не видать даже в отдаленном будущем. Коробейники науки и офени технологий — вот, кто такие Маск сотоварищи, которые, кстати говоря, воплощают лучшее в американской индустрии.

Шервин Пишвар, совладелец компании «Гиперпетля-1»:

Ее нельзя просто взять и построить — «гиперпетлю» еще изобрести надо! Мы не пытаемся сделать езду удобнее, мы изменим само об этой езде представление. Мне кажется, великая затея, и вы со мной наверняка согласны. Строительство «Гиперпетли» станет величайшим свершением человечества и наша команда инженеров к решению такой задачи готова. Работа нас ждет адская, немногим легче, чем выстроить космический корабль.

«Гиперпетля», кстати говоря, вполне может получиться. Идея не новая, ей уже полвека, а, может, и больше. Пневмопочта, вон, существует полтора столетия. Штаты не только владеют, но и настойчиво узурпируют право создавать и владеть технологиями: сейчас если что и сочиняют вне Америки с Европой, то по недосмотру, а скоро такой недосмотр будет пресечен окончательно и навсегда.

Деньги мира текут в Штаты, туда же текут умы, знания, патенты:

«гиперпетля» уже выглядит не столько фантастикой, сколько всего лишь капиталоемким предприятием.

Через пять лет оно вообще станет предприятием хоть и дорогим, но заурядным.

Да только две вещи здесь гнетут. Первое — это то, что наука и, значит, завтра всего человечества стали достоянием не столько безумных гениев, сколько гениальных дельцов, которые, есть подозрение, только лишь талантливые мошенники.

И еще: у всех, кроме Первого мира, отнято право на познание Вселенной. Золотой миллиард уже является обладателем большинства патентов и скоро окончательно загребет их все. Это, наверное, законно, но безумно несправедливо, поскольку вопиющие богатство и нищета становятся впредь единственным двигателем прогресса.