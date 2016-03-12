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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 12.03.2016

12 марта 2016 10:29
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Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

Почему мирового правительства не будет и что будет вместо него;

Кто и почему одержит победу на американских президентских выборах;

Куда доставил своих пассажиров рейс «Эм-Эйч-370» «Малазийских авиалиний»;

За что и с кем модно бороться в нынешнем сезоне приличным людям;

– Европейский центральный банк заявил о снижении процентных ставок: к чему может привести разбрасывание «денег с вертолета»?

# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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