Программа «Части света с Олегом Романовым» за 12.03.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

– Почему мирового правительства не будет и что будет вместо него;

– Кто и почему одержит победу на американских президентских выборах;

– Куда доставил своих пассажиров рейс «Эм-Эйч-370» «Малазийских авиалиний»;

– За что и с кем модно бороться в нынешнем сезоне приличным людям;

– Европейский центральный банк заявил о снижении процентных ставок: к чему может привести разбрасывание «денег с вертолета»?