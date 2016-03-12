Таинственное исчезновение малазийского «Боинга»: куда доставил своих пассажиров рейс MH-370?

На минувшей неделе обнародованы результаты расследования таинственного исчезновения малазийского «Боинга», который летел в Пекин, а в итоге обломки его вылавливают где ни попадя. Результаты дознания предварительные, но они же станут, по всему судя, и окончательными: воздушное судно улетело неведомо куда, искать его — дело зряшное, и вообще — Бог дал, Бог взял.

10 тысяч лет научно-технического прогресса прошли не зря: теперь мы твердо знаем, что ничего не знаем и, главное, не устаем свое незнание доказывать. Когда мир был велик и необъятен, в нем, худо-бедно, удавалось отыскивать всё — и вещи, и смыслы. Теперь он стал маленьким, за сутки объедешь, зато исчезать без следа стали совершенно неожиданные вещи, вроде самолетов.

Уже два года вооруженные самоновейшими приборами и неисчерпаемыми денежными ресурсами лучшие специалисты планеты ищут «Боинг» «Малазийских авиалиний», летевший из Куала-Лумпура в Пекин. Результат не нулевой, а отрицательный — известно даже меньше, чем два года тому назад, поскольку версии множатся и остаются взаимоисключающими.

Кок Су Чун, глава Следственной комиссии по делу MH-370:

Сейчас большая команда работает над обобщением собранных данных. По итогам, мы выработаем и представим выводы и рекомендации по поводу этого трагического инцидента. Место катастрофы мы объявим, если на него недвусмысленно укажут обломки самолета.

С большой долей вероятности, обломки именно этого злосчастного самолета, совершавшего рейс MH-370, нашли, словно бы как раз к годовщине, у берегов Мозамбика. До этого фрагменты корпуса того же «Боинга» выуживали из океанских волн на Реюньоне — островке-соседе Мадагаскара. Собственно, нескольких этих находок уже достаточно для построения официальных версии. Однако гадать на географических картах продолжают одни только конспирологи.

Блейн Гибсон, человек, обнаруживший обломки самолета:

Я в Малайзии потому, что меня судьба лайнера крайне беспокоит. Я надеюсь, что правительства и комиссии, которые занимаются поисками, возьмутся за дело более ответственно и настойчиво!

Доподлинно известно, что 8 марта 2014 «Боинг-777» вылетел из Куала-Лумпура с 239-ю пассажирами на борту. В Пекин он не прибыл, а авиаэксперты из следственной комиссии говорят, что пролетел лайнер перед своей гибелью «еще многие тысячи миль» куда-то в направлении Австралии. Как удалось сделать этот вывод — загадка. На Зеленом континенте власти обследовали тысячи километров своего северного и северо-западного побережья — тщетно.

Метровые куски обшивки фюзеляжа на Реюньоне и в Мозамбике — а это, между прочим, на целых 4 тысячи километров в стороне от предполагаемого маршрута «Боинга» — вносят изрядные поправки в планы поисков. Раньше говорили о необходимости обследовать 120 тысяч квадратных километров. Сейчас впору поисковые работы сворачивать, поскольку предполагаемое место падения затерялось где-то на водной глади площадью в миллионы километров. Деньги, разумеется, подходят к концу.

Жакита Гонсалес, жена погибшего члена экипажа:

Деньги потрачены и надежда только на случайного благодетеля. Иначе поиски прекратятся уже к началу лета. Сами понимаете, как мы относимся к перспективе так и не обрести останки дорогих нам людей. Да и виновников их гибели хотелось бы найти.

По истечении 2 лет существует несколько достоверных, абсолютно неопровержимых фактов. Первый: обломки обнаружены в западной части Индийского океана. Течения могучи, но не всесильны — тяжелые и не способные к самостоятельно флотации куски фюзеляжа вряд ли обогнули Зондские острова или полуостров Индостан. Очевидно, где-то в окрестностях Мозамбикского пролива MH-370 и закончил свой небесный путь.

Есть еще один факт: на счетах премьера Малайзии образовался миллиард долларов. После гибели 3-х малайских самолетов, хотя, может, конечно, и не вследствие их гибели. Лайнеров, чье крушение остается неразъясненной до сих пор, кстати, было 3: «Боинг», пропавший 2 года тому назад; «Боинг», рухнувший на Донбассе; а еще малайский «Эрбас», упавший в декабре 2014-го в Яванское море. На «Эрбасе» было 155 пассажиров. Причины крушения с грехом пополам объяснили, но следствие так и не сумело установить, почему лайнер летел не там, не тогда и не так, как был должен.

По правде говоря, это напоминает дурной сон: малайские самолеты сыплются, как хармсовские старушки, непрерывно. Никто и ничто этому не мешает – ни системы слежения, которые многократно дублируют друг друга, ни спутники, ни власти заинтересованных стран, ни военные и разведки, которые срисуют бородку ключа в вашем кармане, но не увидят активированной бомбы в руках террориста. Да, кстати, еще и этот миллиард премьера Наджиба Разака…

Кажется, отныне и впредь остается выводами любой следственной комиссии утвердить сократовское «мы знаем, что ничего не знаем»: правительства все реже соглашаются делиться с нами секретами и уверенно отрицают самые очевидные вещи — какие уж тут дознания, какая охота за истиной?