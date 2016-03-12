Европейский центральный банк заявил о снижении процентных ставок: к чему может привести разбрасывание «денег с вертолета»?

Не в деньгах счастье: этот тезис сколь популярен, столь и спорен. Редкий человек готов оттолкнуть руку судьбы, которая протягивает блестящие кружочки, разве что вы — Перельман, но математики — они вообще не от мира сего. Надо сказать, на свете есть народы, которым, похоже, сам Господь карманы пришил и позаботился, чтобы таковые не пустовали — да вы и сами посудите.

В пятницу пришла весть: и Центробанк Европы приступает к разбрасыванию «денег с вертолета», как это делали американцы Гринспен и Бернанке. «Количественное смягчение» позволит континентальному правительству скупать ценные бумаги тоннами и кубокилометрами. Даже самые мусорные и безнадежные, вроде долговых расписок греческого, португальского и других правительств, станут стоить реальных денег. До тех пор, пока обеспеченные доверием публики евро останутся реальными деньгами.

Попутно ЕЦБ снижает ключевую ставку до нуля. И это при том, что в банках ставки по депозитам уже кое-где отрицательные: в Швеции, скажем.

Марио Драги, президент Европейского Центробанка:

Управляющий совет ожидает, что ключевая процентная ставка надолго останется теперешней или даже будет снижена. Не только на период скупки нами активов.

Жить в Старом Свете будет интереснее, а вот станет ли лучше и веселее — это вопрос. ЕЦБ, конечно, затевает эксперименты не забавы ради, не от скуки и ковыряя в носу: долги правительств Европы, и без того тяжкие, делаются всё тяжелее; граждане и бизнес денежки копят и запасят, а не инвестируют их; банковское кредитование сделалось вялым. В общем, кровь экономики застаивается в жилах.

Европейские власти хотят дешевых денег, причем таких, которые из рук в руки перепархивают с мушиной скоростью, чтобы оборачиваемость евро росла-росла-росла. В общем, хозяйственных цветения и жизни хотят, а не увядания.

Вы не поверите, но того же ищут американцы. Методы у них похожие и, значит, доллар станет дешеветь наперегонки с евро, а банковские ставки будут наперегонки снижаться. Остался маленький шажок: установить отрицательные ключевые ставки — в Европе и Штатах. Фактически, любые попытки сберечь деньги будут наказываться штрафом: оставил на депозите — заплати полпроцентика за хранение.

Оливер Рот, глава отдела стратегии банка «Оддо Сейдлер»:

Решение Центробанка стало сюрпризом для всех. Натурально, никто не ожидал этого, и рынок отреагировал противоречиво. Многие опасливо глядят на всё это: ждут кончины евро, что биржевые пузыри лопнут… Есть оптимисты, которые надеются на рост и развитие: их мало, но Драги из их числа!

В Древнем Риме был у императоров такой обычай: порча монеты — берешь и подмешиваешь к серебру чуточку меди. Если немного добавить, то и не заметит никто, верно? Только на превращение серебряного денария в медный хватало лет 30, и становилась полновесная монета дешевле мусора.

Почти то же самое делают сейчас Центробанки Первого мира: они портят деньги — но ведь по малости и почти незаметно? Отчего бы результату быть другим, не тем, что в Риме? Через пару лет за купюру в доллар или евро станут давать пятьдесят центов, а потом и просто в морду. А если без грубостей, то весьма возможна гиперинфляция или распад Еврозоны.