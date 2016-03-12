Транстихоокеанское торговое партнерство: Почему мирового правительства не будет и что будет вместо него?

«Новый курс», который спасет человечество от экономических передряг, уже разработан, но известен он едва тысяче человек на всей планете и никого больше посвящать в эту тайну не планируется. Впервые в истории судьба цивилизации решается настолько келейно — это бы ладно, но оно решается еще и окончательно.

Вот оно, наверное, доказательство того, что человечество осознало свое единство и пытается себя защищать. Это — хорошая новость в истории Транстихоокеанского торгового партнерства и других хороших новостей здесь нет. Если, конечно, вы не являетесь главой корпорации с оборотом в полсотни миллиардов долларов или больше.

Месяца четыре тому назад стало известно о подготовке в Штатах таинственного соглашения. Интернет-робингуды из «Викиликс» выкрали тайные скрижали у хранителей и роздали через свой сайт народу. Общественность зашумела и попыталась сгрудиться вместе.

Кевин Зис, лидер организации «Народное сопротивление»:

TTP вместе с ВТО и Североамериканским соглашением о свободной торговле есть крупнейшее ограбление граждан в истории Соединенных Штатов. Корпорации присваивают полномочия всех трех ветвей власти. Правосудие будут осуществлять частные трибуналы. Страны лишатся своих границ и суверенитета. Всякая защита потребителя, внутреннего рынка, окружающей среды объявляется вне закона!

4 февраля договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве был подписан в Новой Зеландии 12 странами, в основном англосаксонскими и примкнувшими к ним Чили, Вьетнамом, Южной Кореей.

Заговорили, было, о подписании такого соглашения с Евросоюзом, но обнаружилось, что никто о нем не знает ровно ничего — какие-то правительства, немецкое и британское, ведут тихой сапой обсуждение такого документа, но даже среди высших чиновников подробности известны паре человек. Европарламент забурлил. Еврократы взревновали: а почему без нас?

В итоге, кое-что рассекретили. Теперь в Германии знакомиться с документами по Транстихоокеанскому партнерству могут целых 140 человек: их сообща отобрали посольство США и Бундескабинет, бумаги посвященным позволено только читать, но не переписывать и не копировать иным образом.

То же — и в прочих главных европейских столицах: «малые европейцы» из числа претендующих исключены. Переговорщики, как велит демократическая традиция, открыты прессе, но на подробности скупы.

Дэн Маллени, глава переговорной команды США:

Мы удалили из соглашений куски, которые вызывали разногласия. Теперь есть все шансы к июлю закончить подготовку документов к подписанию. Сейчас мы осилили приблизительно половину дороги.

Игнасио Берсеро, глава переговорной команды США:

Мы готовы завершить переговоры в 2016-ом. Сейчас главное – задать подходящий темп обсуждению и не ошибиться с направлением работы.

Самое удивительное заключается в том, что планете фактически готовят революцию, но «Большим медиа» это не интересно категорически: Ди Каприо интересен, Кардашьяны и «Игра престолов» интересны, а это — нет.

Между тем, тут готовятся совершить то, за что в Первую мировую заплатили жизнями 20 миллионов человек, а во Вторую мировую — 70 миллионов. Пытаются переделить планету молчком, тишком, без войны, но бескровными операции такого размаха в принципе быть не могут.

Джулиан Ассанж, создатель «Викиликс»:

Налицо самый масштабный план, аналога которому я не помню. Реализовать его без участия Евросоюза совершенно невозможно. TPP — это система из 3 договоров. Внутри этого треугольника соглашений —Штаты, Евросоюз и еще 12 государств, которых TPP делают законодателями Нового Мира. Вне треугольника — остальной мир, развивающиеся страны и большая часть человечества: Китай, Россия, Индия и так далее. «Титаник» мировой экономики пытаются спасти, просто объявляя и океан, и айсберг несуществующими: бредовая, надо сказать, идея.

При всей приблизительности нашего знания о принципах Партнерства, доподлинно известно следующее. TPP требует полной и абсолютной приватизации всего и вся. Государствам не оставят во владение ни здравоохранение, ни пенсионную систему, ни железные дороги. В первую очередь, частной везде и всюду станет земля. Противиться этому окажется невозможно: международные хозяйственные трибуналы будут вправе отменять законы отдельных государств и выносить приговоры, которые обязательны к исполнению всеми нациями.

Быстрое развитие планетарной экономики в существующей модели невозможно: Штаты, ЕС, Япония и прочие проводили для преодоления кризиса политику «количественного смягчения» – необеспеченные деньги печатали, короче говоря. Проку было мало: напечатанное отчасти удалось связать долговыми обязательствами, но денежный навес огромен – только в Штатах он не меньше 5 триллионов. Такая бумага – самая разрушительная взрывчатка: под нее и пытаются создать новые ценности, превратить в товар то, что раньше товаром не было.

Приблизительно так после Второй мировой войны американцы спасали свой доллар, который эмитировался под военпром, но вдруг оказался излишен: план Маршалла позволил стравить денежные излишки в Европу и загрузить американскую промышленность. Сейчас пытаются проделать то же. Правда, здесь спасение посторонних от разрухи даже в качестве побочного эффекта не планируется.

Саския Ричарц, вице-директор «Гринпис-Европа»:

Мы пытаемся блокировать переговоры между ЕС и Америкой, потому что речь идет об угрозе демократии и окружающей среде, о снижении социальной защищенности, об отмене прав трудящихся. Власть пытаются отобрать у граждан и передать большому бизнесу. То, что они называют торговыми барьерами, на самом деле есть защита наших воздуха и еды от отравления ядами!

«Гринпис» без заказа корпораций даже не почешется. Его протесты обнадеживают — значит, среди корпоратократии тоже согласия нет, значит, новый глобальный передел и там, в вышних, некоторым не нравится.

По правде говоря, грядущее выглядит мрачно. «Золотой миллиард» оформляется организационно: на поезд процветающих наций больше не запрыгнешь — там расписаны не только купе, но даже плацкарты и общие места. 85 процентов человечества определяются в морлоки и ни одно правительство, сколь угодно добродетельное, уже от этого не защитит: государства делаются декоративными финтифлюшками. Правда, среди определенных в отверженные — Китай, Индия, Россия. В одиночку они противостоять не смогут, но, может, объединятся? Ведь кому охота попасть в проигравшие раз и навсегда?