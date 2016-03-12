Президентские выборы в США: Кто и почему одержит победу?

Американская предвыборная кампания оказалась напрочь лишена интриги. Победитель, фактически, определен и только чудо не позволит госпоже Клинтон стать не просто «первой леди», но уже «самой-самой первой». Если этого не произойдет, то только в результате повторного рождения американской нации как хозяйки собственной судьбы: иначе говоря, Хиллари не станет Президентом, только если в Штатах случится еще одна революция.

Вопреки всеобщему предубеждению, политика – занятие не только грязное, но и веселое. Надо полагать, там, в эмпиреях, правительствующие небожители любят посмеяться над нами: судя по утекающим иногда в газеты «прослушкам», демократическую общественность демократические политики уважают мало. Скажем, экс-министр иностранных дел Польши Сикорский называл родной электорат «негритянщиной». Впрочем, его беда только в том, что попался, а ему подобных и тьмы, и тьмы, и тьмы – во всех широтах и на любых долготах.

По счастью, и нам хихикнуть над собой разок-другой политики, бывает, возможность даруют. Ладно в 20-м, но и в 21-м столетии выйти к публике подшофе не считается грехом. У немцев – частенько. У индийцев с пакистанцами такое тоже случается, даром что они – носители репрессивно-антиалкогольных культурных традиций. Имя им, впрочем, легион.

Но не только алкоголь раскрепощает сильных мира сего. Некоторые признавались, бывало, что покуривали марихуану – не взатяжку, конечно, не взатяжку. Не исключено, что сиятельная публика таким же манером понюхивает кокаин – не на вдохе, а на выдохе. И ЛСД употребляют хотя и перорально, но не глотая. В любом случае, политики умудряются горизонты сознания раздвигать так широко, что берега, порой, теряются совсем и напрочь.

Но это всё ситуации, когда события выходят из-под контроля, когда смеются не вместе с публичной персоной, а над нею. Понятно, такое случается нечасто, управители предпочитают все-таки не быть обсмеянными: кто смешон, тот обычно еще и жалок. Но указать на комичное в противнике – это довольно распространенный прием.

Барак Обама, Президент США:

Все республиканские кандидаты заявляют: «Обама слил! Путин ему в глаза песку швырнул!». При последних дебатах у них царил хаос и модераторов не слушал никто. Да если с этими парнями у вас справиться не выходит, как вы с китайцами и русскими управитесь? Они называют 2008-й нашим «золотым веком»: жуткий экономический кризис, безработица, бин Ладен куролесит— это лучшие времена? Да вы, господа, живете в альтернативной реальности! Такой «золотой век» я с удовольствием погублю столько раз, сколько могу! Да что вспоминать сказанное ими про меня? Кое-что я и повторить не могу — здесь в зале дети!

В предвыборный период у юмора обнаруживается еще одна актуальная функция: на митингах, где мухи мрут, надо держать в тонусе активистов. Ведь если даже они публично погрузятся в летаргию, как тогда заставить нацию в целом сначала поставить закорюку в нужной графе бюллетеня, а затем скормить этот бюллетень калькулирующей голоса машине?

Дональд Трамп, кандидат в Президенты от Республиканской партии:

Ну-ка, поднимите все свои правые руки! Клянетесь проголосовать за Дональда Трампа? Я люблю вас, я всех вас люблю! Всё, пути назад у вас нет: проголосуете — не отвертитесь! Шучу, шучу: захотите — проголосуете против, хотя кто сделает для вас работу, которую могу сделать только я?

Марко Рубио, кандидат в Президенты от Республиканской партии:

Ваши партии, американцы, провалились! Все провалились — ваши лидеры, ваши газеты, ваши колледжи и университеты! За исключением Университета Флориды, конечно. Чуть не опростоволосился! Тут мирные люди живут, конечно, но на всякий случай, чтобы живым отсюда выбраться: «Аллигаторы» — лучшая команда! Гоу, гейторс, гоу! В общем, голосуйте за меня, мне дорог каждый голос.

Американские выборы — это лабораторной чистоты буржуазная демократия, совершенно безупречная и даже эталонная: раз она образцовая, наблюдать за нею крайне поучительно. Про «общество спектакля» понятно уже давно и всем: есть публичные ритуалы народоправия — они радуют глаз, но путают ум.

Политика — это согласование элитами своих интересов: избиратель здесь помеха довольно малозначительная и с развитием инструментария для форматирования мозгов всё более безопасная.

В Штатах отвеку существует двухпартийная система и про независимых кандидатов в Президенты, которые есть всегда, у американца, зачастую, нет возможности даже узнать. «Слоны» и «ослы» вытоптали всё вкруг себя: общее разочарование туземной политикой этим и вызвано, что толку выбирать, если выбора нет? Но теперь мы наблюдаем как раз попытку произвести в США демократическую революцию.

Республиканец Трамп и демократ Сандерс — они антисистемны и, по уму, должны бы быть независимыми кандидатами, поскольку к официальной «ослиной» и «слоновьей» идеологии их программы не имеют отношения. И народ, выясняется, к слому системы готов: антисистемные Сандерс с Трампом — самые популярные лидеры либералов и консерваторов, соответственно.

Грядущие выборы станут самой серьезной проверкой американской демократии вообще и двухпартийности в частности: победа Сандерса или Трампа будет подлинной революцией, ибо они грозят сломать демократию всевластных элит.

Попытка не первая. Об одной из прошлых мог бы рассказать Джон Фитцджеральд Кеннеди, когда бы снайпер в Далласе не прибавил ему изрядно молчаливости. Именно потому, что страховочные контуры американской демократии предусматривают использование среди прочего даже и пули, можно уверенно говорить о неизбежной победе на президентских выборах бесцветной Хиллари Клинтон. Ее антисистемные противники до победы не дойдут или, в худшем случае, просто не доживут: такая вот веселая штука, эта большая политика.